T

ottenham est revenu en haut du tableau avec un match nul et vierge contre Chelsea, mais l’équipe de Jose Mourinho a terminé deuxième à son retour à Stamford Bridge.

Le résultat était néanmoins un autre signe de la maturité croissante de Tottenham et de son esprit défensif sous Mourinho, alors qu’ils tenaient fermement à l’attaque de Frank Lampard à Chelsea.

Les visiteurs ont à peine eu une chance de se faire remarquer en seconde période alors qu’ils se sont assis et se sont installés pour un point, mais la performance devrait, dans l’ensemble, faire progresser le statut de Tottenham en tant que cheval noir pour la couronne de Premier League, car ils ont fait preuve de résistance dans la course au titre.

Même sans Toby Alderweireld, porté disparu en raison d’une blessure à l’aine, les Spurs étaient résolus alors que Chelsea arrivait sans relâche en seconde période, avec le débutant Joe Rodon impressionnant à la place du Belge.

Mais Mourinho saura que son approche de contention et de contre, qui a été si dévastatrice lors de la victoire 2-0 du week-end dernier contre Manchester City, doit encore être peaufinée.

La menace des Spurs sur la contre-attaque était une caractéristique des 45 premières minutes – et Steven Bergwijn et Serge Aurier ont tous deux failli marquer – mais elle s’est estompée après l’intervalle et ils ont terminé le match dans leur propre moitié de terrain, avec Pierre-Emile. Hojbjerg et Moussa Sissoko assis pratiquement au-dessus des quatre arrière.

Malgré cela, le remplaçant Giovani Lo Celso a eu une chance en or d’arracher le match à la mort mais a choisi la mauvaise option après une contre-attaque plus efficace.

En fin de compte, Mourinho se souviendra de quatre points extrêmement encourageants de City et Chelsea, et sait que si les Spurs peuvent faire de même lors des prochains matchs à domicile contre Arsenal et à Liverpool, ils feront bel et bien partie de la conversation sur le titre avant la période festive trépidante.

Rodon résiste au baptême du feu

Mourinho a fait un changement par rapport à la victoire contre Manchester City le week-end dernier, Rodon faisant ses débuts complets avec les Spurs à la place d’Alderweireld.

Le joueur de 23 ans, qui n’est pas éligible en Ligue Europa, n’avait auparavant joué que dix minutes de football de haut niveau depuis son arrivée de Swansea cet été, mais il a tenu bon lors d’un baptême du feu à Stamford Bridge.

La première implication de Rodon a été de sortir avec confiance de la défense pour gagner la possession, mais peu de temps après, il a déformé une passe tout droit hors du jeu sous la pression.

Et c’était vraiment l’histoire de son jeu; impressionnant sans le ballon mais tremblant avec lui. En fin de compte, c’est la distribution d’Alderweireld, plutôt que sa défense, que les Spurs ont vraiment ratée.

Le but non autorisé de Timo Werner en première mi-temps est survenu après que Rodon ait perdu la possession à mi-chemin, mais il a fait un certain nombre d’interventions cruciales, y compris une tête plongeante pour refuser une chance à Tammy Abraham.

Il y aura des tests plus faciles pour l’international gallois, qui devrait être extrêmement encouragé par son premier départ en Premier League dans des circonstances difficiles.

Mourinho devrait commencer la paire de milieu de terrain ensemble

Après avoir marqué quelques secondes après son introduction contre Man City le week-end dernier, Lo Celso a de nouveau été impressionnant dans un camée de 30 minutes après avoir remplacé Tanguy Ndombele – bien que l’Argentin ait raté une occasion tardive pour un smash-and-grab.

Ndombele a maintenant été remplacé à l’heure de ses cinq derniers départs pour les Spurs, Mourinho étant heureux que le Français se heurte rapidement au sol avant de donner à Lo Celso la dernière demi-heure.

La tactique porte ses fruits mais, à un moment donné, Mourinho doit trouver un moyen de les intégrer tous les deux dans l’équipe.

Lorsque Ndombele joue plus en avant, comme il l’a fait contre City et Chelsea, les Spurs ratent sa capacité à briser la passe, mais quand il est plus profond, sa créativité en attaque leur manque.

Le jouer avec Lo Celso résoudrait en grande partie ce problème, mais Mourinho est naturellement réticent à sacrifier un attaquant, ou Sissoko ou Hojbjerg. Il n’y a pas de solution évidente, mais ce serait intriguant de voir une équipe des Spurs avec le duo ensemble. Trouver un moyen d’y parvenir pourrait changer la donne pour les Spurs.