Destruction AllStars, un jeu de combat véhiculaire qui devait initialement être lancé aux côtés de la PS5 le 12 novembre, a été reporté à février 2021 en tant que titre PlayStation Plus gratuit, a annoncé aujourd’hui Sony. Le jeu sera gratuit sur PlayStation Plus pendant deux mois.

Le jeu était déjà disponible en précommande pour 70 $ avant sa sortie, mais Sony a confirmé dans un récent article de blog que si vous avez précommandé le jeu sur le PlayStation Store, le site Web direct PlayStation ou via un détaillant, vous serez remboursé.

Destruction AllStars est une nouvelle propriété intellectuelle développée par Lucid Games. On ne sait pas grand-chose sur le gameplay, mais cela me rappelle beaucoup de Twisted Metal à certains égards.

Avec le lancement de la PlayStation 5 dans environ deux semaines, l’annonce pourrait profiter au jeu. Destruction AllStars était l’un des deux jeux lancés exclusivement sur PS5 et la seule nouvelle propriété intellectuelle à venir exclusivement sur la console; Parmi les autres titres majeurs à venir sur le matériel de nouvelle génération de Sony, citons Spider-Man: Miles Morales d’Insomniac Games et le remake de Demon’s Souls développé par Bluepoint Games également disponible au lancement.

Avec Destruction AllStars lancé en tant que jeu PlayStation Plus gratuit en février, Sony pourrait espérer un succès similaire vu avec Fall Guys ou Rocket League. Les deux jeux étaient des titres PlayStation Plus gratuits le même mois de leur sortie, et Fall Guys est actuellement le jeu PlayStation Plus le plus téléchargé de tous les temps.