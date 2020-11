Le torse découvert, Maluma félicite Natalia Barulich | AP

Le célèbre chanteur Maluma C’est toujours un sujet de conversation concernant son ancienne relation délinquante, car maintenant, apparemment, je la félicite d’une manière très particulière, avec elle torse nu couvrant le fond avec une serviette blanche.

Maluma a adressé ses meilleurs vœux à son ex-partenaire Natalia Barulich avec une vidéo qu’il a partagée sur son compte Instagram officiel dans laquelle il trinque et chante au rythme de sa chanson à succès Hawaii.

Et est-ce que les conseils entre Maluma et Natalia Barulich Il semble qu’ils ne finiront jamais et en plus une vidéo du DJ pourrait être la réponse à cet audiovisuel de Maluma dans lequel il la félicite au rythme de la chanson controversée Hawaii.

L’interprète de “Felices los cuatro” a laissé ses millions de followers sans voix, alors qu’il posait comme jamais auparavant et portait un toast à l’amour qui n’est plus là

Qui célèbre pour cet amour disparu? Salud », a écrit Maluma dans la publication de la vidéo.

Dans la vidéo, celui connu aussi sous le nom de “Papi Juancho” chante un peu la chanson, prend un verre de ce qui semble être Champ @ ne dit immédiatement dans son accent de partenaire caractéristique “Félicitations, félicitations mija”, ce qui est une indication claire à qui est dédiée cette courte vidéo.

Et c’est que quelques jours avant cette vidéo, Natalia Barulich a dansé à Barranquilla au rythme de cette même chanson et fait des mimes qui, ou pourraient indiquer que ce que dit la chanson est absolument vrai ou que le sarcasme est à la surface.

Il est à noter qu’il existe d’innombrables chansons qui nous parlent de chagrin d’amour, mais sans aucun doute Maluma donne toujours une touche spéciale à cette chanson qui nous atteint tous quel que soit notre pays d’origine ou notre idéologie.

Cependant, on ne sait rien du footballeur NeymarQui a été au milieu de ces dix sous et diretes et semble être complètement absent, car peut-être qu’il ne veut pas avoir d’ennuis et reste simplement distant.

Comme vous vous en souvenez, le triangle amoureux du footballeur brésilien Neymar, du mannequin cubano-croate Natalia Barulich et de la chanteuse colombienne Maluma, est dans l’œil de l’ouragan depuis plusieurs mois lorsque la relation entre Neymar et Natalia est devenue connue.

Maluma et Natalia se sont rencontrés lors de l’enregistrement de la vidéo de la chanson “Felices los 4” en 2017 et ont rapidement entamé une relation où elle a commencé à l’accompagner dans ses tournées musicales.

Alors que Neymar, célèbre joueur, et Maluma, ils ont commencé une amitié en raison de la passion du Colombien pour le football et de l’admiration pour l’athlète, car il était courant de le voir aux soirées des joueurs du PSG.

Maluma et Natalia ont poursuivi leur relation jusqu’en septembre 2019 lorsque des rumeurs d’une éventuelle séparation ont surgi et profitant d’un déplacement à Paris, Neymar n’a pas manqué l’occasion alors il a invité Natalia à visiter le PSG Stadium et ils ont commencé. pour lancer des «likes» et des astuces sur les réseaux sociaux après cela.

C’est ainsi qu’en janvier dernier de cette année, les rumeurs ont grandi, puisque, dit Luis Gavi, la sœur de Neymar, a commencé à suivre Barulich et les voyages à Paris étaient de plus en plus courants.

Et pour février 2020, Neymar et Natalia Ils nous ont déjà laissé voir un peu plus leur relation, commentant les surnoms et envoyant des bisous, pour lesquels Maluma a commencé à composer Hawaii, après un voyage dans lequel Natalia et Neymar auraient fait, donc ce triangle a été l’un des plus commentaires de personnes ces derniers mois.

