La capitale continue d’être à la traîne dans les efforts de vaccination de masse du pays, avec seulement 476 168 injections administrées aux Londoniens entre le 8 décembre et le 19 janvier.

Cela se compare aux 830 828 déployés dans les Midlands.

Le dernier décompte de Londres représente moins de 10% du total national, qui atteint désormais 4 419 704.

Les chiffres, publiés mercredi, incluent les première et deuxième doses des vaccins Covid-19 disponibles.

Dans la capitale, 423 733 premières doses et 52 435 secondes doses ont été déployées.

Cela se compare à 764 557 premières doses et 66 271 secondes doses administrées aux habitants des Midlands.

Cependant, il convient de noter que la capitale a une population de personnes âgées proportionnellement plus petite et que les plus de 80 ans restent en première ligne pour le coup.

Les chiffres pour les autres régions d’Angleterre sont les suivants:

Nord-Est et Yorkshire – 670 778 premières doses et 71 378 secondes doses, soit 742 156 au total; Nord-Ouest – 553 830 premières doses et 61 980 secondes doses, soit 615 810 au total; Sud-Est – 647 182 premières doses et 75 366 secondes doses, soit 722 548 au total; Sud-Ouest – 457 849 premières doses et 52 981 secondes doses, soit 510 830 au total; Est de l’Angleterre – 441 299 premières doses et 53 304 secondes doses, soit 494 603 au total.

Les données arrivent alors que Boris Johnson fait face à une pression croissante pour faire passer les enseignants, les policiers et d’autres travailleurs clés sur la liste des priorités en matière de vaccins.

S’exprimant aux questions du premier ministre, le député conservateur Jason McCartney (Colne Valley) a demandé: «Le premier ministre convient-il qu’une fois que nous aurons vacciné les plus vulnérables, les personnes âgées et nos merveilleux travailleurs de la santé et des services sociaux, nous devrions alors envisager de donner la priorité les policiers, les secouristes, les soignants, les enseignants, le personnel des crèches et tous ceux dont le travail quotidien essentiel les met en contact avec d’autres personnes? »

M. Johnson a répondu: «Nous devons nous fier à ce que le JCVI (Comité mixte sur la vaccination et la vaccination) a à dire, les priorités que les experts ont décidées, mais bien sûr, nous voulons voir ces groupes qu’il mentionne vaccinés le plus tôt possible.

«Je suis très heureux qu’en dépit de toutes les difficultés, nous ayons donné à 1,5 million de personnes leur première dose, soit plus d’un demi-million la semaine précédente.

Johnson annonce la première dose de vaccin à quatre millions de personnes

Cependant, le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, Sir Patrick Vallance, a averti que les taux d’infection devraient baisser considérablement avant que les mesures de verrouillage puissent être assouplies, même si l’objectif de vaccination est atteint.



Sir Patrick Vallance a déclaré que les vaccins ne pouvaient pas faire le “ gros du travail ” dans la bataille de Covid dans le pays



Il a déclaré mercredi à une séance de questions-réponses avec les téléspectateurs de Sky News: «Le conseil pour le moment est que les vaccins ne vont pas faire le gros du travail pour nous pour le moment, n’importe où à proximité.

«Il s’agit, j’en ai peur, des mesures restrictives auxquelles nous vivons tous et que nous poursuivons avec elles.

«Les chiffres sont loin d’être là où ils doivent être pour le moment, ils doivent descendre bien plus loin – nous devons nous assurer de nous en tenir à cela.

«Vous allez vous promener dans le parc ou quelque chose comme ça, la vie semble normale; vous vous promenez dans un hôpital, si vous travaillez dans un hôpital, vous verrez que la vie n’a pas l’air normale du tout.

«C’est une situation vraiment difficile et dangereuse dans laquelle nous nous trouvons, et nous devons réduire les chiffres, donc je ne vois pas la publication de ces mesures comme une chose sensée à faire à court terme.

Il a dit que l’on espérait qu’au fur et à mesure que le vaccin prendrait effet et que les cas chutaient, il serait possible de commencer à publier progressivement certaines des mesures.

Mais il a averti: «Je pense qu’il est important de reconnaître que ce ne sera pas une sorte de big bang,” super, enlevez le couvercle, tout va bien, nous pouvons tous revenir à la normale “.

«Cela va être une version lente, surveiller attentivement, comprendre les effets.»