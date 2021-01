N

au début, 6,5 millions de personnes ont été vaccinées contre le coronavirus rien qu’en Angleterre alors que le gouvernement tente d’apaiser les inquiétudes concernant l’approvisionnement en vaccins.

Un total de 6 405 554 vaccinations contre Covid-19 a eu lieu à travers le pays entre le 8 décembre et le 25 janvier, selon les données provisoires du NHS England publiées mardi.

Cela comprend les première et deuxième doses des jabs approuvés et marque une augmentation de 236 177 par rapport aux chiffres de la veille.

Sur ce total, 5 962 544 étaient des premières doses – une augmentation de 234 851, tandis que 443 010 étaient des secondes doses – une augmentation de 1 326.

Interrogé sur la possibilité pour l’UE d’empêcher les flacons Pfizer de quitter ses frontières, M. Zahawi a déclaré mardi à Sky News: «Non, je suis convaincu que le vaccin Pfizer sera livré.

«Pfizer s’est assuré qu’ils ont toujours livré pour nous, ils continueront de le faire.

«Ils ont fait une annonce très importante sur l’approvisionnement équitable du monde entier, y compris l’Union européenne, et je suis sûr qu’ils le feront pour l’Union européenne, le Royaume-Uni et le reste du monde.

«Nous avons reçu 367 millions de vaccins que nous avons commandés à sept fournisseurs différents, je suis donc convaincu que nous atteindrons notre objectif et continuerons à vacciner l’ensemble de la population adulte d’ici l’automne.»

Ses commentaires sont intervenus alors que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, avait insisté sur le fait que le Royaume-Uni travaillerait avec Brussles pour éviter toute perturbation des fournitures de vaccins.

S’exprimant lors d’un webinaire organisé par le thinktank Chatham House, M. Hancock a déclaré que le protectionnisme vaccinal «n’était pas la bonne approche».

M. Hancock a déclaré: «Nous nous opposons au protectionnisme sous toutes ses formes et je pense que le protectionnisme est malheureux, surtout au milieu d’une pandémie, alors que nous travaillons en étroite collaboration avec des pays du monde entier.»

Il a ajouté: «Je suis sûr que nous pouvons travailler avec l’UE pour nous assurer que si la transparence est la bienvenue, aucun bloqueur n’est mis en place.»

Lundi, le gouvernement a déclaré qu’il était en “contact étroit” avec les fournisseurs après que la Commission européenne a émis l’avertissement au milieu d’une dispute avec AstraZeneca sur un manque de doses pour les États membres.

Lors de l’événement de Chatham House, M. Hancock a déclaré qu’il était convaincu qu’il n’y aurait pas de rupture d’approvisionnement au Royaume-Uni.

Il a déclaré: «Après avoir parlé aux directeurs généraux de Pfizer et d’AstraZeneca, je suis convaincu que l’approvisionnement en vaccins au Royaume-Uni ne sera pas interrompu.

«Mais j’exhorte tous les partenaires internationaux à collaborer et à travailler étroitement ensemble.»

Margaret Keenan, 90 ans, est applaudie par le personnel alors qu’elle retourne dans son service après être devenue la première personne au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Margaret Keenan, 90 ans, est applaudie par le personnel alors qu’elle retourne dans son service après être devenue la première personne au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Margaret Keenan, 90 ans, est applaudie par le personnel alors qu’elle retourne dans son service après être devenue la première personne au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Margaret Keenan, 90 ans, est applaudie par le personnel alors qu’elle retourne dans son service après être devenue la première personne au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Margaret Keenan, 90 ans, retourne dans sa paroisse après être devenue la première personne au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Margaret Keenan, 90 ans, est la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry,

Margaret Keenan, 90 ans, s’adresse aux médias après être devenue la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry

L’infirmière May Parsons prépare Margaret Keenan, 90 ans, à être la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Margaret Keenan, 90 ans, marche avec l’infirmière May Parsons (à gauche) après être devenue la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry

Margaret Keenan, 90 ans, marche avec l’infirmière May Parsons (à gauche) après être devenue la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry

Margaret Keenan, 90 ans, s’adresse aux médias après être devenue la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry

Ailleurs en Grande-Bretagne, le Premier ministre gallois Mark Drakeford a déclaré que le Pays de Galles avait raté son objectif de vacciner 70% des plus de 80 ans d’ici la fin du week-end.

M. Drakeford a déclaré au Parlement gallois que l’objectif était affecté par des conditions météorologiques défavorables, un «grand nombre» de plus de 80 ans ne se sentant pas en sécurité pour eux de quitter leurs maisons dans la neige et la glace.

Les chiffres, également publiés mardi, ont montré que 96 830 personnes âgées de plus de 80 ans au Pays de Galles avaient reçu leur première dose du vaccin Covid-19 – représentant 52,8% de ce groupe d’âge.

Les données, de Public Health Wales, indiquent que 67,6% des résidents des foyers de soins et 74,6% du personnel des foyers de soins ont reçu leur première dose du vaccin.

Un objectif de vaccination de 70% de chacun des trois groupes avant le 25 janvier avait été précédemment fixé par le gouvernement gallois.

Pendant ce temps, en Écosse, le vice-premier ministre John Swinney a déclaré que plus de la moitié de toutes les personnes âgées de plus de 80 ans avaient maintenant reçu leur première dose du vaccin.

Des lettres sont maintenant envoyées aux personnes âgées de 70 à 79 ans, a confirmé M. Swinney, ajoutant que ce groupe d’âge devrait être vacciné d’ici la mi-février.

Il a déclaré aux MSP: «Avec le temps – pas immédiatement, mais dans un avenir assez proche – la vaccination devrait commencer à réduire considérablement le nombre de personnes qui meurent de Covid.

«À plus long terme, comme de plus en plus de personnes sont vaccinées, nous devrions voir un impact sur les admissions à l’hôpital et les taux de transmission.»

Il a ajouté que le programme de vaccination «combiné peut-être à certaines restrictions persistantes nous offre un moyen de sortir de cette pandémie».