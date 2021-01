Les annulations interviennent alors qu’il a été révélé que les hôpitaux de Londres sont sur le point d’être submergés par Covid-19 alors que les responsables de la santé se démènent pour trouver plus de lits pour faire face à la flambée.

Les patrons de la télévision disent maintenant qu’ils confirmeront les nouvelles dates «en temps voulu».

Des centaines de personnes participent à la réalisation des auditions de Britain’s Got Talent.

Les difficultés de tournage au milieu de la pandémie sont aggravées parce que les actes voyagent de partout au Royaume-Uni et parfois à l’étranger pour participer à l’émission, animée par Ant et Dec.

Un porte-parole d’ITV a déclaré: «Avec l’annonce des dernières directives gouvernementales en matière de santé et avec notre priorité de protéger le bien-être de toutes les personnes impliquées dans nos programmes, nous avons pris la décision, avec les équipes de production de Thames et Syco, de déplacer le dossier et diffusion de la prochaine série.

“Nous confirmerons les dates révisées en temps voulu.”

La série présente de grands groupes de danse, des chorales et des orchestres et la pandémie aurait rendu le tournage des auditions et les répétitions pour le spectacle non viables.

Les anciens favoris qui ont joué au programme au fil des ans sont récemment revenus pour le Spectacle de Noël de Britain’s Got Talent.

L’émission du jour de Noël a présenté les quatre juges de Britain’s Got Talent – Alesha Dixon, David Walliams, Amanda Holden et Ashley Banjo – se produisant après que Banjo a remplacé un Simon Cowell blessé dans le panel 2020.