Comme prévu il y a quelques jours, le tournage de Hawkeye pour Disney Plus a commencé à New York. Selon Chris Welch de The Verge – le même qui a rapporté le tournage il y a quelques jours – le tournage a commencé à Brooklyn.

le hawkeye premières scènes, intitulé Sera tourné dans un Station de métro de New York. En dehors des photos partagées par Welch, il n’y a plus d’indices sur la série. La production a tout déguisé pour éviter les fuites, par exemple, le nom du projet est Anchor Point et il est produit par Finger Guns Productions.

le nom de code est lié à Kate Bishop, puisque les six premiers exemplaires de la bande dessinée de Kelly Thompson sont condensés dans un volume appelé Anchor Point. De même, le terme «point d’ancrage» est utilisé en tir à l’arc lorsque l’on amène la corde au menton ou au coin de la bouche avant de prendre le tir.

La sélection d’Anchor Point comme nom de code pour Hawkeye a été révélée il y a plus de six mois par Charles Murphy de Murphy’s Multiverse. À cette époque, la rumeur disait que le tournage commencerait à la fin du mois de septembre, une date qui a été modifiée en raison de l’épidémie de COVID-19 aux États-Unis.

À la mi-novembre, Jeremy Renner a confirmé qu’il avait commencé à s’entraîner pour votre personnage. Dans un post sur Twitter, l’acteur a mentionné “Il est temps de s’entraîner après une interruption de 3 ans … La fluidité, la vitesse et la DOULEUR sont dans mon avenir.”

Il est temps de s’entraîner après 3 ans de pause … la fluidité, la vitesse et la DOULEUR sont dans mon avenir #officiallybroken pic.twitter.com/HCP4xSbr3A – Jeremy Renner (@JeremyRenner) 17 novembre 2020

Renner a publié une photo sur son Instagram la semaine dernière où il avait l’air battu et avec un saignement de nez accompagné de l’expression «lundi».

Hawkeye est prêt à passer le relais à Kate Bishop

La série se concentrera sur un Clint Barton enseignant à Kate Bishop comment devenir le nouveau Hawkeye. De la même manière, Yelena Belova sera intégrée, la nouvelle héroïne de Black Widow qui viendra remplacer Natasha Romanova (Scarlett Johansson) en tant que Black Widow.

Les premiers rapports indiquent que Yelena Belova et Kate Bishop auraient une relation similaire à celle que nous avons vue avec Clint Barton et Natasha Romanova. Jusqu’à présent, rien n’a été confirmé, bien que ce dernier semble intéressant et ait du sens après ce qui s’est passé dans Avengers: Fin de partie

Pour l’instant, il n’y a pas de date définie pour le première pour Hawkeye sur Disney Plus. La série devrait faire ses débuts au cours de la troisième ou quatrième trimestre 2021. Avant cela, nous verrons des productions comme Black Widow, Wandavision et The Falcon and the Winter Soldier

