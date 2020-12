“Game of Thrones” a annoncé jeudi que “House of the Dragon”, sa première production dérivée (“spin-off”) et qui fonctionne comme une préquelle de la série originale, commencera à tourner en 2021.

«Les dragons arrivent. La production de «House of the Dragon» débute en 2021 ». Avec ce bref message sur le compte Twitter officiel de la série à succès HBO, la légende de la télévision a été ravivée.

Jason Kilar, PDG de WarnerMedia, a également brièvement abordé cette question dans un article publié aujourd’hui sur un blog d’entreprise dans lequel il détaillait la stratégie de Warner Bros. pour 2021: sortir tous ses films en salles et sur sa plateforme HBO en même temps. Max.

“Post-scriptum: Le tournage de la prochaine série” Game of Thrones “,” House of the Dragon “, commence dans quelques mois. Attention aux dragons là-haut! », A-t-il commenté en référence à deux images avec lesquelles il anticipait à quoi ressembleront ces créatures fantastiques qui ont une grande importance dans les histoires de George RR Martin.

La première de “House of the Dragon” est prévue pour 2022.

Cette nouvelle série s’inspire du livre “Fire & Blood” (2018), dont la narration se déroule quelque 300 ans avant les événements racontés dans la série “Game of Thrones” et qui plonge dans l’histoire des Targaryen, un des maisons les plus importantes de cet univers fantastique épique.

En octobre 2019, il a été annoncé qu’il s’agirait de la première série dérivée du phénomène historique de “Game of Thrones” (2011-2019), qui a fait sensation dans le monde entier et détient le record de la production de fiction la plus récompensée de les Emmys (59 récompenses au total).

Au même moment où “House of the Dragon” a reçu le feu vert, les plans ont été interrompus pour une autre série dérivée de “Game of Thrones” qui allait jouer Naomi Watts et qui n’a pas convaincu les responsables de la chaîne après le tournage de son premier épisode (connu dans l’industrie comme pilote).

“House of the Dragon” a été créé par George RR Martin et Ryan Condal, dont les CV incluent la série “Colony”.

Condal et Miguel Sapochnik seront les “showrunners” (top managers d’une série).

Sapochnik, qui a réalisé certains des épisodes les plus célèbres de “Game of Thrones”, occupera le fauteuil du réalisateur dans le pilote de “House of the Dragon” et d’autres tranches de ce nouveau spectacle, tandis que Condal s’occupera de la scripts.

