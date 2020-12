La pandémie COVID-19 a même modifié le calendrier de production pour le cinéma et la télévision. L’un d’eux est Obi-Wan Kenobi, la série Disney Plus basée sur l’emblématique Jedi Master de Star Wars. Après avoir annoncé que le tournage débutera en 2021, la date officielle a été divulguée et c’est plus tôt que nous ne le pensions.

Selon la Film and Television Industry Alliance (FTIA), le tournage débutera le 4 janvier 2021. Une mise à jour de la FTIA confirme la date et les deux lieux où aura lieu le tournage d’Obi-Wan Kenobi: Boston et Londres.

Le synopsis du projet, divulgué il y a quelques mois, est confirmé et jette certaines données connues des fans de la trilogie originale, ainsi que un indice intéressant sur Luke Skywalker.

Tatooine, une planète désertique où les agriculteurs travaillent sous la chaleur de deux soleils et tentent de se défendre des Tuskens. Une planète à la lisière de la civilisation et un endroit où il serait peu probable de trouver un maître Jedi ou un enfant orphelin dont dépendra l’avenir de la galaxie.

La série Obi-Wan Kenobi pour Disney Plus suivra les traces du personnage après les événements de Star Wars Episode III: Revenge of the Sith. Si l’on se souvient, le maître Jedi part avec Luke à Tatooine après la mort de Padmé afin de le cacher à Dark Vador.

‘Obi-Wan Kenobi’, du film à la série Disney Plus

Le projet a subi des changements depuis son dévoilement. Obi Wan Kenobi c’était prévu comme un film solo dans la veine de Rogue One et Han Solo: A Star Wars Story. Après le crash au box-office de ce dernier, Disney a annulé tous les films et repensé l’avenir de Star Wars. Des années plus tard, la maison de Mickey a donné le feu vert à la série avec Ewan McGregor.

Depuis ce moment les choses n’ont pas été aussi simples non plus. En plus de la pandémie COVID-19, Disney a apporté des modifications à Obi-Wan Kenobi, prétendument parce qu’il ressemblait trop au Mandalorien. Il a ensuite été annoncé que le projet serait retardé indéfiniment, ce qui a déclenché des drapeaux rouges quant à sa possible annulation.

Ewan McGregor a nié les rumeurs, affirmant qu’il n’avait été qu’un peu retardé et que les reportages circulant sur Internet étaient simplement dramatiques. Apparemment, l’acteur avait raison et le tournage n’est que dans quelques semaines. La série sera dirigée par Debora Chow, réalisatrice de The Mandalorian, et le scénario sera en charge de Joby Harold (Awake, King Arthur: Legend of the Sword).

