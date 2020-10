Une enquête a révélé que le personnel de l’ancien chef du parti était intervenu au moins 23 fois pour des fanatiques accusés de racisme anti-juif.

Le rapport de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme a conclu que le Parti travailliste était responsable «d’actes illégaux de discrimination et de harcèlement».

Elle a constaté trois violations de la loi sur l’égalité (2010) par le parti, liées à l’ingérence politique dans les plaintes d’antisémitisme; l’incapacité de fournir une formation adéquate à ceux qui traitent les plaintes anti-sémitisme et le harcèlement des personnes.

Le parti a maintenant reçu un avis d’acte illégal l’obligeant à s’attaquer aux manquements.

Les dirigeants de la communauté juive ont déclaré que c’était «un verdict accablant» sur la direction de M. Corbyn et «ce chapitre sordide et honteux» de l’histoire du parti.

L’ancienne députée Dame Louse Ellman a déclaré que le parti avait traversé une «période de honte» et a suggéré à M. Corbyn de partir. Peer John Mann a tweeté: “Le moment de la plus grande honte de l’histoire du Parti travailliste.”

En réponse au rapport, M. Corbyn a déclaré que le rapport montrait clairement que les échecs du Labour étaient antérieurs à son leadership et a déclaré qu’il avait passé sa vie à lutter contre le racisme. Il a déclaré que les affirmations étaient «exagérées par les médias» et n’étaient pas d’accord avec toutes les conclusions.

“Un antisémite est un de trop, mais l’ampleur du problème a également été dramatiquement surestimée pour des raisons politiques par nos opposants à l’intérieur et à l’extérieur du parti, ainsi que par une grande partie des médias”, a-t-il déclaré.

«Cette combinaison a blessé le peuple juif et ne doit jamais être répétée.

«J’espère sincèrement que les relations avec les communautés juives pourront être reconstruites et que ces craintes pourront être surmontées. Bien que je n’accepte pas toutes ses conclusions, je suis convaincu que ses recommandations seront rapidement mises en œuvre pour aider à sortir de cette période. »

Les principales conclusions du rapport comprennent:

* La commission a découvert des preuves d’ingérence politique dans le processus de plainte. Dans au moins 23 cas, il y a eu «une implication inappropriée du bureau du chef de l’opposition (LOTO) et d’autres». Il a déclaré: «Cela comprenait le personnel de LOTO influençant les décisions sur les plaintes, en particulier les décisions sur les suspensions ou pour enquêter sur une réclamation. Certaines décisions ont été prises en raison de l’intérêt probable de la presse plutôt que de critères formels. » L’ingérence était plus répandue dans les affaires impliquant des allégations d’antisémitisme que dans d’autres domaines.

* Des preuves manquaient dans 62 dossiers sur les 70 cas examinés par la commission. Le rapport a identifié des défaillances telles que la tenue de registres, les longs retards et la communication avec les plaignants. Il disait: «Ceux qui déposaient des plaintes étaient mal servis par le Parti et ceux qui répondaient aux plaintes étaient souvent traités injustement.»

* Une boîte de réception des plaintes a été «largement laissée sans surveillance pendant un certain nombre d’années», de sorte qu’aucune mesure n’a été prise sur la majorité des plaintes qui lui ont été transmises. La commission a déclaré que le système de traitement des plaintes s’était amélioré mais qu’il était «sous-financé» et doté de personnes ayant une formation inadéquate.

* L’échec de la formation du personnel traitant les plaintes d’antisémitisme a contribué à créer «un manque de confiance et de confiance» et le rapport indique: «Nous constatons que cet échec a indirectement discriminé les membres du Parti travailliste juif jusqu’en août 2020.» Il a recommandé une formation obligatoire dans les six mois.

* L’ancien maire de Londres, Ken Livingstone, un allié de Corbyn, a été critiqué pour son comportement antisémite. Le rapport indique: «Deux personnes sont identifiées dont le comportement antisémite est responsable du Parti travailliste, ce qui a abouti à un constat de harcèlement illégal. Leur conduite incluait l’utilisation de tropes antisémites et suggérait que les plaintes d’antisémitisme étaient fausses ou calomnieuses. Les commentaires ont été faits à M. Livingston et à un conseiller travailliste de Rossendale. «Comme ces personnes agissaient en tant qu’agents du Parti travailliste, le Parti travailliste était légalement responsable de leur conduite.»

La commission a déclaré que les cas sur lesquels elle avait enquêté en détail n’étaient «que la pointe de l’iceberg» et a appelé à une refonte complète des règles du parti et de sa culture.

Dans une déclaration conjointe, les dirigeants du Conseil des députés des Juifs britanniques, du Jewish Leadership Council et du Community Security Trust ont déclaré: «Ce rapport est un verdict accablant sur ce que le Parti travailliste a fait aux Juifs sous Jeremy Corbyn et ses alliés.

«Cela prouve pourquoi les Juifs britanniques étaient si affligés et cela déshonore ceux qui nous ont attaqués pour avoir dénoncé le racisme anti-juif.

«Notre communauté juive n’a jamais voulu ce combat, mais nous avons dû nous défendre et nous sommes fiers de l’avoir fait. Nous remercions tous ceux qui se sont tenus à nos côtés, malgré les mauvais traitements dont ils ont été victimes.

«Jeremy Corbyn sera à juste titre blâmé pour ce qu’il a fait aux Juifs et au Parti travailliste, mais la vérité est plus inquiétante, car il n’était guère plus qu’une figure de proue des anciennes et nouvelles attitudes anti-juives. Tout cela a été rendu possible par ceux qui ont délibérément fermé les yeux.

Un porte-parole du mouvement travailliste juif a déclaré que le rapport apportait un «soulagement» aux membres juifs.

Il a ajouté: «Comme indiqué dans les détails médico-légaux par l’EHRC, le blâme pour ce chapitre sordide et honteux de l’histoire du Parti travailliste incombe fermement à ceux qui ont occupé des postes de direction – ceux qui possédaient à la fois le pouvoir et l’influence pour empêcher la croissance de l’anti -Racisme juif, mais n’a pas agi.

L’enquête a été ouverte en mai 2019 à la suite de plaintes du JLM et de la Campagne contre l’antisémitisme.

Les travaillistes ont maintenant jusqu’au 10 décembre pour rédiger un plan d’action pour mettre en œuvre les recommandations, qui est juridiquement exécutoire par le tribunal s’il n’est pas respecté.

Caroline Waters, présidente par intérim de la commission, a déclaré: «Le parti travailliste s’est engagé à une tolérance zéro pour l’antisémitisme. Notre enquête a mis en évidence de nombreux domaines dans lesquels son approche et son leadership pour lutter contre l’antisémitisme étaient insuffisants.

«C’est inexcusable et semble être le résultat d’un manque de volonté de lutter contre l’antisémitisme plutôt que d’une incapacité à le faire.»

Principales recommandations du rapport EHRC

Mettre en place un processus indépendant pour traiter et trancher les plaintes d’antisémitisme, dès que les changements de règles le permettent. Cela devrait durer jusqu’à ce que la confiance dans le processus soit pleinement rétablie. Reconnaissez l’effet que l’ingérence politique a eu sur le traitement des plaintes d’antisémitisme. Mettre en œuvre des règles et des directives claires qui interdisent et sanctionnent toute ingérence inappropriée dans le processus de plainte. Mettre en place des arrangements à long terme pour une surveillance indépendante du processus de traitement des plaintes, pour s’assurer que les normes sont surveillées et appliquées, et que des ressources adéquates sont en place. Auditer son processus de traitement des plaintes pour résoudre tout problème persistant. Mesurer la confiance du personnel et des parties prenantes dans le processus de traitement des plaintes. Publier une politique et une procédure complètes, indiquant comment les plaintes d’antisémitisme seront traitées et comment les décisions seront prises. Cela devrait inclure des critères publiés sur les comportements qui feront l’objet d’une enquête et d’une suspension, et ce qui sera considéré comme une sanction appropriée pour différents types de conduite antisémite avérée. Révisez et mettez à jour son «Code de conduite: Politique relative aux médias sociaux» pour indiquer clairement que les membres peuvent faire l’objet d’une enquête et faire l’objet de mesures disciplinaires s’ils partagent ou aiment tout contenu antisémite sur les médias sociaux. Commission et dispenser une éducation et une formation pratique à toutes les personnes impliquées dans le processus de plaintes pour antisémitisme. Cela devrait être pleinement mis en œuvre dans les six mois suivant la publication de ce rapport et, à partir de cette date, devrait être obligatoire avant qu’une personne ne soit autorisée à participer à n’importe quelle étape du processus de plainte pour antisémitisme. S’assurer que tous les membres reconnus coupables de comportement antisémite suivent un cours éducatif sur l’identification et la lutte contre l’antisémitisme, quel que soit le niveau de sanction appliqué S’engager avec les parties prenantes juives pour développer et intégrer des principes et des pratiques clairs, accessibles et solides pour lutter contre l’antisémitisme et inspirer la confiance pour l’avenir.