abour a suspendu deux autres hauts responsables d’un parti londonien après une réunion houleuse au cours de laquelle ils se sont prononcés en faveur de Jeremy Corbyn sur le scandale de l’antisémitisme.

Le président du CLP de Chingford et Woodford Green, Gary Lefley, et la vice-présidente Naomi Wimborne-Idrissi ont été suspendus dans l’attente d’une enquête, selon le Standard.

Cela survient au milieu d’une vague de suspensions dans les partis travaillistes locaux après avoir reçu l’ordre de ne pas discuter de la suspension de M. Corbyn ou de critiquer le rapport sur l’égalité et les droits de l’homme sur la crise de l’antisémitisme du parti.

Un certain nombre de personnalités de gauche de haut niveau se sont ralliées derrière Mme Wimborne-Idrissi, notamment le chroniqueur Owen Jones et l’ancienne candidate parlementaire Faiza Shaheen.

Mme Wimborne-Idrissi, qui est juive, est un membre éminent du groupe de gauche Jewish Voice for Labour et s’est régulièrement exprimée pour soutenir M. Corbyn dans la crise de l’antisémitisme.

Owen Jones a déclaré que la suspension de Mme Wimborne-Idrissi était «extrêmement problématique»

Le duo a été suspendu à la suite d’une réunion du CLP lundi soir, c’est entendu.

Mme Wimborne-Idrissi aurait soutenu les affirmations sur la «militarisation» des allégations d’antisémitisme et a qualifié la récente suspension du Parti travailliste de M. Corbyn d ‘«injuste», selon le Jewish Chronicle.

Pendant ce temps, M. Lefley, ancien secrétaire général de la Campagne pour le désarmement nucléaire, aurait ouvertement attaqué le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer.

Il aurait prétendu que Sir Keir avait enfreint les règles du parti et le rapport sur l’égalité et les droits de l’homme sur le problème d’antisémitisme du travail.

L’ancien dirigeant, M. Corbyn, a appelé cette semaine à la réintégration de ceux qui avaient été «malheureusement» suspendus pour avoir pris la parole lors de réunions, selon le site Web Guido.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer avec son prédécesseur Jeremy Corbyn

Le député d’Islington North a été réadmis en tant que membre travailliste le mois dernier, après une courte suspension pour sa réaction au rapport accablant de l’EHRC sur l’antisémitisme au sein du parti.

Cependant, son successeur Sir Keir a refusé de restaurer le whip qui permettrait à M. Corbyn de siéger au Parlement en tant que député travailliste.

Un porte-parole travailliste a déclaré: “Le Parti travailliste prend toutes les plaintes au sérieux et elles font l’objet d’une enquête approfondie conformément à nos règles et procédures et toute mesure appropriée est prise.”

Le Standard a tenté de contacter M. Lefley et Mme Wimborne-Idrissi.

Le chroniqueur Jones a tweeté: «Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec Naomi Wimborne-Idrissi pour trouver extrêmement problématique que les travaillistes aient suspendu cet activiste juif de gauche.»

Pendant ce temps, Mme Shaheen, qui s’est présentée aux élections lors des dernières élections au siège de Chingford et Woodford Green, a déclaré que Mme Wimborne-Idrissi «ne mérite pas cela».

Un porte-parole de Jewish Voice for Labour a déclaré avoir «déploré» la suspension de Mme Wimborne-Idrissi, ajoutant: «Nous notons qu’elle n’est pas seule. Outre la présidente de son Parti travailliste de circonscription, de nombreux autres présidents et secrétaires et membres ordinaires ont été suspendu à travers le pays.

«Cependant, nous sommes empêchés de commenter directement son cas car le parti travailliste empêche toute personne suspendue ou enquêtée de partager les détails de son cas.»