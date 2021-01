Le triangle amoureux de Jennifer Lawrence et Miley Cyrus révélé | AP

Avant de devenir une femme mariée, la belle actrice Jennifer Lawrence était l’une des célébrités les plus convoitées d’Hollywood et impliquée dans une grande controverse et a finalement mis fin au mystère du prétendu triangle amoureux entre Jennifer Lawrence et Miley Cyrus.

Comme vous vous en souvenez peut-être, dans le passé, la chanteuse Miley Cyrus et l’acteur Liam Hemsworth Ils étaient le couple le plus suivi par les médias américains et ont accumulé des milliers d’admirateurs sur les réseaux sociaux.

Bien que le divorce qui a eu lieu il y a plus d’un an soit bien connu, l’histoire qui était récemment connue implique l’actrice Jennifer Lawrence dans un triangle amoureux.

Miley et Liam ont été ensemble pendant un peu plus de 10 ans en tant que petits amis et se sont mariés un peu plus de neuf mois avant de finalement se séparer dans l’une des ruptures les plus notoires de toute la décennie.

Maintenant, l’acteur australien a eu une brève approche avec sa partenaire de “The Hunger Games”, Jennifer Lawrence, au moment où ils filmaient la saga à succès qui les a lancés dans la célébrité mondiale.

Et c’est que lorsque Miley et Liam se sont séparés en 2013, on pense que Hemsworth a eu une relation éphémère avec Jennifer, ce qui a amené l’ancienne star de Disney à parler de ses sentiments pour son futur mari.

Quand Miley a réalisé qu’il pourrait y avoir quelque chose de sérieux entre Jennifer et Liam, elle a décidé de faire quelque chose pour le récupérer », a déclaré une source proche des deux à la presse locale.

Elle aurait également voulu faire tout ce qu’elle pouvait pour lui faire comprendre qu’elle était la bonne pour lui, pas Jennifer.

De plus, le lien entre Hemsworth et Jennifer Lawrence a été plus tard confirmée par l’actrice de “Joy” elle-même quand l’animateur Andy Cohen lui a demandé si elle et lui avaient été romantiquement proches l’un de l’autre, hors écran.

Et en fait récemment, Miley Cyrus a confirmé que le premier morceau de Plastic Hearts, “WTF Do I Know?”, a été inspiré par son ex-mari Liam Hemsworth.

Et tout en parlant des paroles de la chanson, la chanteuse acclamée a commenté que parfois les gens lui manquent plus que d’autres et que parfois les choses deviennent plus faciles à mesure que le temps guérit tout.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Miley Cyrus et Liam Hemsworth Ils se sont mariés secrètement en décembre 2018 après s’être rencontrés en 2009 sur le tournage de “The Last Song”.

Le film a été réalisé par Julie Anne Robinson et met en vedette Miley Cyrus, Liam Hemsworth et Greg Kinnear racontant l’histoire dans une ville balnéaire, où un homme essaie d’entrer en contact avec sa fille séparée grâce à leur amour commun de la musique.

Il convient de mentionner que c’était le premier rôle sérieux et distant de Hannah Montana pour Cyrus et la chimie entre les acteurs était tout à fait perceptible.

Huit mois plus tard, ils ont annoncé leur séparation et Hemsworth a immédiatement demandé le divorce de l’actrice et chanteuse américaine.

De plus, en 2009, ils ont partagé leur premier baiser sur scène bien qu’ils ne le rendent public qu’en 2017, en fait la photo a été partagée par Cyrus dans un #TBT.

Joyeux #InternationalKissingDay! “(#InternationalKissingDay), a-t-il écrit en légende.” Notre premier baiser il y a 8 ans! “

Cependant, jusqu’en 2010, c’était la première apparition officielle en couple où Miley portait une belle robe beige dorée et, selon Hollywood Life, elle a présenté Liam comme son petit ami ce soir-là.

Et selon la chaîne de télévision américaine E!, Miley a vu Liam comme une distraction et d’autres sources ont dit aux médias qu’il sortait aussi avec quelqu’un d’autre, c’est ainsi que leur relation était basée sur le fait de la laisser partir et de revenir encore et encore.

