Le triste souvenir d'une femme envahit Noël par Carlos Rivera

Enfin, l’artiste du moment Carlos Rivera, a pu profiter d’un de ses moments préférés après une rencontre comme chaque année avec sa famille, cependant, ce moment serait accompagné d’un triste souvenir pour une femme très spéciale dans sa vie.

Lors de ces dates qui inondent de joie les maisons, l’interprète mexicain le plus populaire, Carlos Rivera Il a ouvert son cœur et dévoilé quelques tristes souvenirs qui l’accompagneront inévitablement ce Noël.

Il faut se rappeler que le chanteur de Tlaxcala a subi de lourdes pertes en tant que l’un de ses meilleurs amis en “L’Académie“,” Hiromi Hiayakawa, mais aussi l’une des femmes qui a été très importante dans sa vie, sa grand-mère, dont il s’est manifesté est celle qui lui manque le plus pendant ces périodes.

Le chanteur de «Ce qui est à nous de rester est à nous», a révélé dans une interview les sentiments mitigés produits par l’arrivée de ces célébrations.

Ce sont des jours très heureux où les gens célèbrent en famille entouré de l’esprit de Noël, un délicieux dîner et des cadeaux, cependant, l’artiste rappelle tristement que sa grand-mère n’est plus présente et que ce sont précisément les souvenirs qu’il a d’elle qui ils sont également présents à Noël.

Malheureusement, la grand-mère de l’artiste a perdu la vie il y a neuf ans, il est donc inévitable que la nostalgie envahisse la star de la musique chaque Noël.

Rivera a partagé que la relation entre eux était très spéciale, pleine d’affection, tous deux originaires de l’État de Tlaxcala, dans la municipalité de Huamantla, une zone proche du sud-est de ladite entité.

La dernière fois qu’elle l’aurait reçu avec un câlin affectueux, a-t-elle partagé, un geste qu’elle considérait comme “le plus spécial” car ce n’était pas quelque chose de très commun chez elle, selon la chanteuse dans l’une de ses publications sur les réseaux sociaux.

Mon Noël le plus spécial a été le dernier avec ma grand-mère, dont je ne savais pas que c’était le dernier, a-t-elle commenté.

Même dans d’autres clichés qu’il a lui-même partagés, on peut voir le grand amour et les hommages qu’il a rendus à sa mémoire, preuve en est une image qu’il a partagée le 2 novembre, donc il a également dédié des concerts à sa mémoire.

Aujourd’hui neuf ans plus tard, elle se sentirait sûrement beaucoup plus fière de voir où se trouve le chanteur à ce moment, le célèbre petit ami du chauffeur Cynthia Rodriguez profitez de sa démarche pour devenir l’un des artistes hispanophones les plus titrés de l’industrie musicale en ce moment.

De même, il est apparu ces dernières semaines que l’artiste et sa petite amie, l’hôte Cynthia Rodríguez, ouvraient une maison dans le prestigieux quartier de “Pedregal”, selon les rapports, le couple ne déménagerait pas encore car il fallait l’aménager, mais apparemment , les projets des deux célébrités prennent de plus en plus forme, il est donc présumé qu’ils travailleraient pour réaliser leur rêve d’avoir une grande famille.

Il est à noter que jusqu’à présent, le couple n’a pas confirmé ou démenti cette nouvelle car ils gèrent les affaires de leur vie personnelle de manière très privée et ils ne partagent même pas grand-chose sur leur relation dans leurs comptes respectifs.

Cependant, ces versions étaient soutenues par des images partagées par “Ventaneando” il y a quelques mois lorsque Cynthia et Carlos Rivera ont été capturés dans un magasin de meubles luxueux.

Grâce aux caméras, il était possible d’apprécier le moment où les deux ont parcouru les couloirs de l’établissement en admirant certaines des pièces, aujourd’hui on suppose qu’ils ont apprécié le type de décoration qu’ils pouvaient donner à leur nouvelle maison.

Récemment, le chanteur est apparu dans un programme spécial qui a été réalisé dans le cadre de l’arrivée de Noël, Rivera a ravi ses fans en interprétant sa chanson la plus récente, “100 años”, une chanson qu’il enregistrerait en duo à distance avec “Maluma” .

C’était dans l’émission “Posada entre Frères” diffusée samedi soir dernier, 20 décembre, où il a assisté en tant que l’un des artistes invités avec un grand nombre de personnalités dont Emmanuel, Manuel Mijares, Christian Nodal, María José, parmi tant d’autres.