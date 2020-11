La décision de fermer l’hôpital King George, à Ilford, aux urgences pédiatriques de nuit pendant six mois à partir du 16 novembre est intervenue alors que le nombre total de patients Covid-19 dans les hôpitaux de Londres devait aujourd’hui dépasser 1000.

Barking, Havering and Redbridge University Hospitals NHS Trust (BHRUT) est devenu aujourd’hui le troisième de la capitale à introduire des restrictions sur le traitement des enfants, avec des urgences infantiles entre 21h et 9h à traiter à 7 km de l’hôpital Queen’s, à Romford.

L’UCLH et le Royal Free ont déjà fermé leurs A&E pédiatriques 24 heures sur 24 pour l’hiver afin de leur permettre de se concentrer sur les patients adultes atteints de covid. Les jeunes patients recherchant des soins dans le nord de Londres doivent se rendre dans les hôpitaux de Whittington, North Middlesex ou Barnet.

BHRUT, qui attire des patients de l’est de Londres et de l’ouest de l’Essex, a déclaré qu’il avait décidé de fermer King George aux urgences pédiatriques alors qu’il se battait pour faire face à l’augmentation du nombre de patients, aux vacances de personnel et aux absences du personnel liées à Covid-19.

Les chiffres du gouvernement montrent que le nombre de patients Covid-19 qu’il traitait la semaine dernière était de 62% du niveau observé lors du premier pic, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa capacité à faire face à la progression de la deuxième vague.

Les ambulances se rendront automatiquement à l’hôpital Queen’s tandis que les parents qui contactent le 111 recevront des conseils similaires si des soins hospitaliers sont nécessaires pour leur enfant malade.

BHRUT a déclaré qu’il était «absolument déterminé» à rouvrir le service des urgences pédiatriques de King George pendant la nuit dès qu’il était sécuritaire de le faire. «On espère que ce sera d’ici avril 2021, sous réserve de l’impact continu de la pandémie», a-t-il déclaré.

en relation

Le médecin-chef du BHRUT, le Dr Magda Smith, a déclaré: «C’est une mesure Covid pour l’époque de Covid. Le service des urgences pour enfants sera fermé entre 21h et 9h, veuillez donc ne pas y amener votre enfant pendant ces heures. En effet, il n’y aura pas de médecin spécialisé pour enfants en service.

«Nous savons qu’il peut être déroutant de savoir quoi faire lorsque votre enfant est malade ou blessé. Si vous avez besoin de conseils et que votre enfant a un problème de santé urgent, mais non mortel, veuillez d’abord contacter le 111. Cela peut être fait en ligne ou par téléphone 24 heures sur 24, 365 jours par an, et le service est gratuit (y compris depuis tous les mobiles). S’il s’agit d’une urgence potentiellement mortelle, appelez le 999. »

La fiducie a dû fermer son service d’hospitalisation pour enfants à l’hôpital King George, plus tôt cette année, pour s’occuper de patients très malades de Covid-19. Il restera fermé cet hiver et tous les enfants qui doivent rester à l’hôpital continueront d’être admis dans la salle des enfants de l’hôpital Queen’s.

La fermeture nocturne des A&E pédiatriques serait une «mesure temporaire» qui sera revue d’ici avril 2021. Les chefs des hôpitaux continueront de surveiller la situation au quotidien.

Dans tout Londres la nuit dernière, il y avait 990 patients Covid-19 dans les hôpitaux de la capitale – un niveau vu pour la dernière fois en mai – et le nombre est presque certain d’atteindre quatre chiffres aujourd’hui.

Lorsque le premier verrouillage a été imposé le 23 mars, il y avait 1 515 patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux de la capitale.

BHRUT a déclaré hier soir que les patients covid occupaient 19% de ses lits.