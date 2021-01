S

alliée Rooney reviendra avec son troisième roman, intitulé Beautiful World, Where Are You, en septembre.

Après le succès de Normal People en 2018, le dernier livre de l’écrivain irlandais racontera l’histoire d’Alice et Eileen, deux amis dans la fin de la vingtaine qui trouvent leur vie suivant des trajectoires très différentes, et sera publié le 7 septembre.

La romancière Alice rencontre Félix, qui travaille dans un entrepôt, et l’invite à voyager à Rome avec elle, tandis qu’Eileen, se remettant d’une rupture à Dublin, se retrouve attirée par Simon, un homme qu’elle connaît depuis l’enfance.

Selon les éditeurs Faber, l’histoire d’Alice et Eileen sera partiellement racontée par e-mail, tout comme les débuts de Rooney en 2017, Conversations With Friends, alors que le duo partage des messages «sur l’art, l’amitié, le monde qui les entoure et les histoires d’amour compliquées qui se déroulent dans leur propre vie. . »

Le troisième livre viendra trois ans après le succès de Normal People

Alex Bowler de Faber a décrit le nouveau roman comme «un livre d’amitié et de sexe, d’art et de foi, de pouvoir et d’amour. Il vous absorbe une fois de plus dans la vie intérieure de personnages à l’esprit brillant et au cœur endolori, tout en marquant le prochain saut créatif d’un écrivain singulier.

«Le livre scintille d’intelligence, d’empathie et, oui, de beauté.»

Rooney, 29 ans, ancien rédacteur en chef du magazine littéraire irlandais The Stinging Fly, a été largement acclamé pour Conversations With Friends lors de sa sortie en 2017.

Son suivi, Normal People, a été sélectionné pour le Booker Prize, a remporté le Costa Novel Award et a été nommé livre de l’année par Waterstones en 2018.

Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal dans l’adaptation de la BBC de Normal People

Rooney a co-écrit le scénario de l’adaptation du livre à succès BBC Three, qui suit Will-they, n’aimeront-ils pas Connell et Marianne tout au long de l’âge adulte, remportant finalement une nomination aux Emmy pour l’écriture exceptionnelle d’une série limitée.

Une adaptation de Conversations With Friends est actuellement en préparation à la BBC, avec le retour du réalisateur de Normal People, Lenny Abrahamson et de la co-scénariste Alice Birch. La production devrait commencer au printemps.