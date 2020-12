Plusieurs choses peuvent expliquer que la minierie Le désordre que vous quittez, créé par le galicien Carlos Montero Ce 2020, il s’est glissé dans le Netflix le plus regardé d’Espagne. Le premier est le CV de votre manager. En particulier, pour l’un de ses titres: le succès Elite (depuis 2018), qu’il a imaginé main dans la main avec le Murcian Darío Madrona. On peut peut-être dire que White Lines (Álex Pina, 2020) n’a pas subi le même sort malgré le fait que l’on doit à son auteur la célèbre La casa de papel (depuis 2017), que même Stephen King aime. Mais l’attention du respectable est inconstante.

Et, en tout cas, peut-être que Carlos Montero était déjà dans la ligne de mire d’assez de téléspectateurs suffisamment intéressés pour le suivre. Ou pas, et le public devient aveugle. Mais, Indépendamment de ce que méritaient les projets précédents dans lesquels les critiques ont été impliqués, le bon public les a accompagnés. From When Out of Class (1997-2002) and The Commissioner (Ignacio del Moral and Joan Barbero, 1999-2009) to Physics or Chemistry (2008-2011) and The Time Between Seams (Susana López Rubio, 2013-2014). Sans oublier les longs métrages pour lesquels il a écrit d’autres scénarios.

Ses osiers nous servent de crochet pour démarrer ce thriller, mais ce qui nous fait voir les 8 chapitres, c’est la curiosité sur son mystère

Ces trois: Combustion (Daniel Calparsoro, 2013), avec Jaime Vaca d’Estrémadure et le réalisateur lui-même de Barcelone; Ne blâmez pas le karma pour ce qui vous arrive en tant que connard (María Ripoll, 2016), avec son compatriote Breixo Corral; et Gente que ven y bah (Patricia Font, 2019), avec Darío Madrona à nouveau. Les deux derniers, selon les livres de l’espagnol Laura Norton. D’autre part, le deuxième aspect qui élève The Disorder You Leave au sommet de Netflix est un casting avec des visages familiers. Et, enfin, les lecteurs qui ont apprécié le roman homonyme, de Carlos Montero lui-même, fera partie de ceux qui ont décidé de voir son adaptation.

Ce n’est pas en vain que la maison d’édition Espasa assure qu’elle a vendu 100 000 exemplaires de cette œuvre lauréate du Spring Award 2016. Cependant, il est possible que tout ce qui précède serve de crochet aux abonnés Netflix pour commencer à regarder The Disorder You Leave. Mais ce qui les fait avancer chapitre après chapitre, c’est que le mystère de leur thriller s’accroche. Quelque chose de similaire arrive aux favoris de Midas (Mateo Gil et Miguel Barros, 2020): sa réalisation est décente mais jamais brillante, et elle soutient l’intérêt du public pour l’énigme elle-même et les éléments narratifs obscurs dont il est constitué.

Le désordre que vous laissez est comme un toit à pignon à travers lequel glisse la pluie galicienne persistante, surprenant par sa structure unique

Il est raconté à travers ce que vivent deux femmes différentes, Raquel Valero (Inma Cuesta) et Viruca Ferreiro (Bárbara Lennie). C’est comme un toit à pignon à travers lequel glisse la pluie galicienne persistante, surprenante sur son chemin en raison de la nature unique de sa structure. Sans vous priver de astuces conjonctives, qui sont très claires a posteriori même si on les sent, ou dans divers montages parallèles dans le même but. L’intrigue de The Disorder That You Leave, qui se développe en mode puzzle, commence sans hésitation par une scène d’ouverture menaçante, et plonge tête baissée dans le drame de chacun des protagonistes.

Et nous offre détails oniriques et cauchemardesquesPas très élaboré ni original mais à apprécier pour un changement. Comme la ressource d’adresser la caméra. Ou qu’il a un casting conforme, de Inma Cuesta et Bárbara Lennie (tout le monde le sait), en passant par Tamar Novas (The Sea Inside) comme Germán Araujo et Roberto Enríquez (Gordos) dans la peau de Mauro Muñiz, ou Arón Piper (Elite) et les recrues Roque Ruiz et Isabel Garrido comme Iago Nogueira, Roi Fernández et Nerea Casado, jusqu’à Federico Pérez (L’ombre de la loi), Alfonso Agra (La vie qui vous attend) et Susana Dans (Fariña) dans les rôles de Demetrio Araujo, Tomás Nogueira et Marga .

Il y a dans The Disorder que vous laissez un coup dramatique extrêmement douloureux, un triomphe de vérité et d’empathie qui nous éveille à l’intérieur

Quelque temps que nous rappelle les ingrédients de Lost (JJ Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, 2004-2010), une série aux antipodes du désordre que vous quittez, jamais mieux dit. Toutes les personnes les épisodes se terminent par un coup de poing dramatique pour alimenter davantage la curiosité attendus des téléspectateurs. Et il y en a une très spécifique qui peut être extrêmement douloureuse pour une certaine classe de personnes, qui sont conscientes de ce qu’elles ressentent ou qui peuvent assumer ce que les personnages ressentent de leurs propres expériences. Un triomphe de véracité et de capacité empathique que les favoris de Midas ne sentent même pas, et qui en émeut un à l’intérieur. Très bien là-bas, Carlos Montero.

