onald Reagan a dit un jour que la politique est simple mais difficile à faire. La tâche de Joe Biden était de maintenir la base démocrate dans la métropole libérale, puis d’ajouter des cols bleus au Michigan, au Wisconsin et en Pennsylvanie.

Simple mais difficile à faire et Joe Biden l’a fait.

Le déroulement dramatique de l’élection américaine ne doit pas nous aveugler sur l’ampleur de cette victoire démocrate.

L’ordre dans lequel les résultats sont appelés a créé l’illusion que le résultat était douteux. Cet effet a été amplifié par le nombre sans précédent de votes par correspondance qui ont été comptés en dernier et qui sont tombés massivement dans la voie des démocrates. Avec la poussière retombée, il convient de noter l’ampleur de ce que le président élu Biden a réalisé.

Lorsque la Géorgie et l’Arizona seront confirmées comme victoires, Biden disposera de 306 voix au collège électoral.

Aucun républicain n’a réalisé autant depuis George HW Bush en 1988. Avec 1,2 million de votes postaux à compter dans l’État de New York fortement démocratique et beaucoup plus en Californie et en Illinois, l’avance de Biden dans le vote populaire pourrait être de cinq points de pourcentage.

Cela signifierait que Biden a remporté un pourcentage plus élevé du vote populaire qu’Obama en 2012, George W. Bush en 2000 et 2004 et Clinton en 1992 et 1996. Joe Biden a déjà 80 millions de voix. Aucun ancien président américain n’en a eu jusqu’à 70 millions. Le mandat personnel que Biden peut revendiquer est considérable.

La guerre culturelle a précédé Trump et ne cessera pas soudainement. Le Trumpisme est quelque chose de différent

Au cours des 32 années et huit élections depuis que George HW Bush a battu Michael Dukakis en 1988, le parti républicain n’a remporté le vote populaire qu’une seule fois, lorsque le fils de Bush l’a emporté de justesse sur John Kerry en 2004.

La première victoire de George W.Bush, sur Al Gore, a été remportée malgré la perte du vote populaire, tout comme la victoire de Donald Trump sur Hillary Clinton en 2016.

Dans une nation qui est mieux éduquée et plus diversifiée d’année en année, le parti républicain devient l’apanage de l’électeur blanc sans formation universitaire. C’est, à ce stade, seul le collège électoral qui maintient le parti républicain compétitif.

Il s’agit d’un déclin lent mais inexorable et c’est la clé de la raison pour laquelle les anciens du parti ont toléré l’énorme M. Trump. Incapables de voir une coalition gagnante, ils lui ont permis de mener une guerre culturelle pour attirer les hommes et les femmes de la classe ouvrière qui se sentaient victimes de la mondialisation.

Il existe une manière digne de forger une coalition républicaine de la classe ouvrière. Ronald Reagan a remporté 49 des 50 États et 59% du vote populaire en 1984.

Il transporta facilement le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Mais Reagan lui-même était un signe avant-coureur de ce qui s’est passé depuis. Jusqu’au début de la cinquantaine, Reagan était un démocrate enregistré mais, à l’époque où il était président de la Screen Actors Guild, il était tellement irrité par les acteurs de gauche qu’il est devenu républicain.

Le parti républicain, dans son désespoir, a choisi la voie indigne. La guerre culturelle est la tentative de diviser l’Amérique sur des questions d’identité et morales telles que l’avortement, l’immigration, les droits des homosexuels et le changement climatique. Il remplace la politique de droite et de gauche par la politique du bien et du mal.

Ce combat se prépare depuis le tumulte des droits civiques des années 60 et la campagne de Richard Nixon pour la majorité silencieuse contre les hippies qui brûlent des soutiens-gorge et aiment la liberté. Quarante ans de concours culturels ont classé l’Amérique en deux gangs partisans polarisés, à ségrégation raciale, l’un dans les villes, l’autre dans les zones rurales d’Amérique. Le président Trump, qui est une création de la guerre culturelle, a également aggravé la situation.

Pourtant, cela ne signifie pas que le Trumpisme a en aucune façon gagné. La guerre culturelle a précédé Trump et ne cessera pas soudainement à son départ. Le Trumpisme est quelque chose de différent. Le Trumpisme est un refus de jouer selon les normes habituelles de la politique démocratique.

Alors que George W. Bush fait une déclaration généreuse félicitant le nouveau président élu, Trump tweet depuis la Maison Blanche pour prétendre que l’élection a été truquée.

Le populiste bruyant a été violemment battu par l’homme de la décence tranquille. C’est un bon jour pour quiconque pense que les démocraties se définissent par l’application de règles transparentes.

Le président Trump pense toujours que les règles ne s’appliquent pas à lui. Le parti républicain fait désormais face à un choix.

Répudie-t-il la méthode Trump, coupe-t-il l’homme lui-même et trouve-t-il quelqu’un à la fois populaire et respectueux? C’est simple mais ça va être difficile à faire.

Philip Collins est fondateur et rédacteur en chef de The Draft