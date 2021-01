UNE

voleur qui a assassiné un champion de danse irlandais avec une canette de Coca Cola mélangée à une drogue surnommée «The Devil’s Breath» a été emprisonné à vie.

Joel Osei, 26 ans, a ciblé Adrian Murphy en utilisant l’application de rencontres gay Grindr avant de l’assommer avec la drogue scopolamine dans un complot visant à voler ses objets de valeur.

M. Murphy, qui avait des problèmes de santé sous-jacents, a involontairement pris une dose massive de médicament et était soit mort soit mourant quand Osei a quitté son domicile à Battersea.

Le tueur s’est ensuite lancé dans une frénésie de dépenses avec les cartes bancaires de M. Murphy, y compris une tentative infructueuse d’acheter 80000 £ de diamants, a appris Old Bailey.

Osei a été reconnu coupable du meurtre de M. Murphy aux côtés de sa petite amie adolescente Diana Cristea, qui l’a surnommé «un sorcier satanique étrange» alors qu’elle encourageait ses crimes.

Ils avaient auparavant ciblé un autre homme qui avait été volé après que son jus d’orange ait été mélangé à de la scopolamine. Il a également été assommé mais a survécu à l’attaque.

Aujourd’hui, le juge William Davis a condamné Osei à la prison à vie avec une peine minimale de 32 ans.

“Vous avez assassiné M. Murphy dans un but lucratif, ce qui va de soi car après l’avoir tué, vous avez commis une fraude en utilisant sa propriété”, a-t-il déclaré.

«Vous avez délibérément mis la vie des hommes en danger, simplement pour votre propre profit.»

Le juge a déclaré qu’il était sûr qu’Osei savait que la drogue – rare dans ce pays – pouvait tuer car ce fait était important dans les documents que le tueur avait consultés en ligne avant les vols.

«Vous avez délibérément donné à M. Murphy une dose importante d’un médicament dont vous saviez qu’il pouvait causer la mort», a-t-il déclaré.

Le procès a appris comment Osei a utilisé un faux nom sur Grindr pour rechercher des victimes, prétendant qu’il était intéressé par des rencontres sexuelles occasionnelles.

Lorsqu’il a drogué la première victime en mai 2019, il a volé plus de 2000 £ de biens, notamment des lunettes de soleil Ray-Ban, des iPhones, des ordinateurs portables et des consoles de jeux que Cristea a ensuite mis en vente sur Shpock.

Deux jours plus tard, le couple a de nouveau frappé au domicile de M. Murphy, Osei utilisant à nouveau Grindr pour entrer dans la maison de la victime.

Le médicament à base de scopolamine, qui a valu son surnom sinistre de “ souffle du diable ” en Colombie car il est utilisé pour assommer les victimes de viol et de vol, a été placé dans la boîte de Coca Cola de M. Murphy.

Son portefeuille Louis Vuitton a été volé puis mis en vente en ligne par Cristea, et le couple a tenté d’acheter des diamants via un bijoutier de New York.

Osei a été attrapé lorsque Cristea a appelé la police pour le dénoncer. Mais elle a ensuite été liée aux crimes par de nombreux messages et des biens volés à son domicile.

Rendant hommage après le procès de l’année dernière, le frère de M. Murphy, Robert, a déclaré qu’un «immense vide» avait été laissé dans leur famille.

«Le monde est plein de similitude, mais cela ne pouvait pas être dit de notre frère Adrian», a-t-il dit. «Adrian a apporté l’amour et l’art de la danse à des milliers de jeunes du monde entier.

«Il s’est fait tant d’amis fidèles qui sont si tristes de son décès prématuré qu’il était un Irlandais inspirant, qui était un danseur et chorégraphe doué.

«Il était également très drôle et a fait rire tout le monde de ses histoires hilarantes. Il avait le don de rassembler les gens.

«Notre famille a le cœur brisé qu’Adrian ne soit plus avec nous.»

Osei, de Seven Sisters, a été reconnu coupable par un jury de meurtre et d’administration d’un poison ou d’une substance nocive pour mettre la vie en danger. Il a admis deux chefs de vol et huit chefs de fraude.

Cristea a nié mais a été reconnue coupable de meurtre, huit chefs de fraude et deux chefs de vol.