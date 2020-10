Lire le contenu vidéo



Tueur Mikeévoque l ‘esprit du quartier historique de Greenwood avec sa nouvelle banque, qui, selon lui, va aider les Noirs et les Marrons à reprendre le pouvoir de leurs bénéfices … et à les préparer pour de futurs succès.

Le rappeur a lancé une banque numérique appelée Greenwood – du nom du quartier des affaires de Tulsa, dans l’Oklahoma, connu sous le nom de Black Wall Street, où le massacre racial de 1921 a eu lieu – dans le but de reconstruire son héritage dans les temps modernes.

Regardez le clip, car il donne des exemples de la façon dont Greenwood peut aider les gens de la classe ouvrière et d’autres – qui ont été évités par les banques traditionnelles – et les transformer en chefs d’entreprise pour les générations à venir.

Non seulement la star du hip-hop d’Atlanta est sur une noble croisade pour son peuple, mais il croit fermement que son modèle de banque sera suivi par de plus grandes institutions une fois qu’elles verront son potentiel, et diront ce que vous voulez du capitalisme … Mike est tout pour lui. .

Greenwood a commencé à accepter les demandes de comptes la semaine dernière et a reçu des dizaines de milliers de demandes dans les 24 heures, donc les choses vont vraiment bien pour son lancement en janvier 2021.

En plus de promouvoir sa banque numérique, Killer Mike a également crié à l’un de ses héros, Glaçon, sur “TMZ Live” pour son bravoure et leadership concernant le «Contrat avec Black America» de Cube.

Si vous l’avez manqué … le rappeur prendre un peu de chaleur pour travailler avec Atoutadministration d ‘un plan de pompage 500 milliards de dollars dans les communautés noires et améliorer l’accès à l’emploi et à l’éducation, les critiques l’accusant d’être utilisé par le président.

Ice Cube s’est moqué de ces affirmations et a insisté sur le fait qu’il se concentrait uniquement sur l’amélioration de la vie des Noirs et était prêt à travailler avec n’importe qui … quelque chose que Killer Mike comprend clairement et applaudit.