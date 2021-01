Un tweet du président Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2016 est devenu viral cette semaine au milieu des fausses allégations de fraude de Trump et de ses alliés lors de l’élection présidentielle de 2020. Aujourd’hui, l’un des plus grands partisans de Trump au Sénat américain est le sénateur Ted Cruz du Texas, mais en 2016, ils se sont affrontés pour la présidence. À l’époque, lorsque Trump a perdu le caucus de l’Iowa au profit de Cruz, Trump a accusé Cruz de fraude et a exigé que ses résultats soient «annulés».

“Sur la base de la fraude commise par le sénateur Ted Cruz lors du Caucus de l’Iowa, soit une nouvelle élection devrait avoir lieu, soit les résultats de Cruz annulés”, écrivait Trump à l’époque. À l’époque comme aujourd’hui, il n’y avait aucune preuve de fraude électorale ou de falsification électorale, mais Trump a revendiqué ces théories du complot publiquement et avec une fausse conviction. Cruz était un critique ouvert de Trump à l’époque, mais à peine quatre ans plus tard, Cruz jalonne sa carrière politique sur le président. Il fait partie des 11 sénateurs qui menacent de faire dérailler la transition du pouvoir cette semaine lorsque le Congrès américain vote pour certifier les résultats des élections.

Sur la base de la fraude commise par le sénateur Ted Cruz lors du Caucus de l’Iowa, soit une nouvelle élection devrait avoir lieu, soit les résultats de Cruz annulés. – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 février 2016

Cruz et 10 autres sénateurs républicains ont demandé la formation d’une commission chargée d’auditer les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Sinon, ces sénateurs disent qu’ils s’opposeront formellement aux résultats du Collège électoral au Congrès. Bien que cela créerait plus de travail pour les législateurs, cela n’a aucune chance réelle de modifier les résultats des élections. Cependant, cela pourrait saper davantage la confiance dans le gouvernement américain et donner foi aux théories du complot de Trump.

Des dizaines d’enquêtes, d’audits et de poursuites sur les résultats des élections dans tout le pays n’ont révélé aucune preuve de fraude électorale généralisée ou de falsification électorale, mais le président continue de prétendre que les élections ont été “truquées” malgré le manque de preuves. Le fait que des législateurs comme Cruz – si récemment un critique de Trump – se livrent à ce fantasme fait railler les Américains. Voici un aperçu de la façon dont ils ont répondu à ce tweet refait surface au cours du week-end.

Pouvez-vous faire un suivi à ce sujet également? – 🇺🇸PoliticallyIncorrect🇺🇸 (@ Politic98472326) 3 janvier 2021

«Un tweet pour tout»

Un tweet pour tout. Baby Boy était un mauvais perdant à l’époque. – Jenny Spillane (@ JennFern35) 10 novembre 2020

