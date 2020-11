Samedi matin, plusieurs médias ont projeté que Joe Biden remporterait l’élection présidentielle de 2020 et remplacerait Donald Trump dans le bureau ovale. La nouvelle a fait surface après que la Pennsylvanie ait été appelée pour le candidat démocrate, suscitant des références à l’histoire de Trump avec la ville et son équipe de la NFL. Certaines personnes ont même refait surface un vieux tweet dans lequel le président critiquait les Eagles après avoir annulé le voyage de l’équipe à la Maison Blanche.

“L’équipe de football des Eagles de Philadelphie a été invitée à la Maison Blanche. Malheureusement, seul un petit nombre de joueurs ont décidé de venir, et nous avons annulé l’événement. Rester dans le vestiaire pour jouer notre hymne national est aussi irrespectueux envers notre pays que à genoux. Désolé! ” Trump a tweeté à l’époque. Le message a suscité un nombre considérable de réponses sur les réseaux sociaux de la part des partisans et des critiques. Cette tendance s’est poursuivie samedi après que plusieurs médias aient annoncé que Biden avait remporté la Pennsylvanie et qu’il participerait aux élections.

Lorsque les Eagles ont vaincu les Patriots au Super Bowl LII, seul un nombre limité de joueurs et d’entraîneurs ont déclaré qu’ils se rendraient à la Maison Blanche pour célébrer. Le président a publié une déclaration et a déclaré que l’équipe n’était pas d’accord avec lui, insistant sur le fait qu’ils défendaient l’hymne national avec leurs mains sur le cœur. Trump a ensuite organisé un autre type de cérémonie, une cérémonie dans laquelle le United States Marine Band et le United States Army Chorus interprétaient l’hymne national.

“J’ai oublié que Trump avait eu ce bœuf avec les Eagles après leur victoire! Je vous dis que tout est TOUJOURS bouclé!” une personne a commenté sur Twitter. Beaucoup d’autres se sont joints à la conversation et ont mentionné l’événement annulé du Super Bowl tout en attendant avec impatience le premier de l’année.

Alors que de nombreuses personnes célébraient le résultat prévu, d’autres continuaient d’attendre. Biden a été légalement déclaré président élu. De nombreux États comptent encore les bulletins de vote tandis que d’autres se dirigent vers des recomptages. Trump est conscient de ce facteur et l’a mentionné dans une déclaration en réponse à la victoire projetée.

“Nous savons tous pourquoi Joe Biden se précipite pour se faire passer pour le vainqueur et pourquoi ses alliés médiatiques s’efforcent tant de l’aider: ils ne veulent pas que la vérité soit révélée”, lit-on dans le communiqué de la campagne de Trump. «Le fait est que cette élection est loin d’être terminée. Joe BIden n’a été certifié vainqueur d’aucun État, et encore moins d’États hautement contestés se dirigeant vers des recomptages obligatoires, ou d’États où notre campagne a des contestations juridiques valables et légitimes. pourrait déterminer le vainqueur ultime. En Pennsylvanie, par exemple, nos observateurs juridiques n’ont pas été autorisés à accéder de manière significative au processus de comptage. “