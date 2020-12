Dimanche après-midi, les Jets de New York ont ​​battu les Rams de Los Angeles 23-20, remportant la première victoire de la saison et les déplaçant hors de leur position pour décrocher le meilleur quart-arrière du football universitaire. Un jour plus tard, un tweet du président Donald Trump a fait surface, centré sur le “tanking” de la franchise de la NFL. Cependant, ce message particulier remonte à 2014.

“Les Jets auraient dû les laisser marquer pour obtenir le premier choix au repêchage, qui sera vraiment bon. Cela ne changera jamais pour eux!” le tweet lu. Certaines personnes ont répondu et ont dit que c’était la première chose que le président a dit que “n’était pas complètement ridicule” depuis le jour des élections. D’autres, cependant, ont remarqué l’horodatage et se sont contentés de rire de la façon dont l’histoire se répète. Selon les mots de Matthew McConaughey dans True Detective, “le temps est un cercle plat” et les Jets répètent les erreurs des années passées.

La victoire de dimanche est devenue un point de friction pour de nombreux fans de Gang Green en raison de son impact sur le repêchage de la NFL 2021. Les Jets étaient auparavant sans victoire et en possession exclusive du choix n ° 1 au classement général, ce qui signifie que la star de Clemson Tigers, Trevor Lawrence, était à portée de main. Cependant, vaincre les Rams signifiait que les Jets sont tombés au deuxième choix du classement général. Les Jaguars, quant à eux, ont atterri en première position et sont devenus le point d’atterrissage potentiel de Lawrence.

En 2014, une situation similaire s’est produite. Les Jets étaient 2-11 entamant une bataille de décembre avec les Titans 2-11, tout aussi malheureux. Perdre le match ramènerait les Jets à 2-12 et les maintiendrait en position pour le premier choix au repêchage, ce que le futur président de Trump espérait voir. Les Jets ont remporté un match 16-11 et ont pris du retard sur les Titans au classement, terminant finalement l’année 4-12.

Une fois le repêchage de la NFL 2015 arrivé, les Jets se sont classés sixième au classement général. Les Buccaneers de Tampa Bay ont eu le premier choix, qu’ils ont utilisé sur l’ancien quart-arrière de l’État de Floride Jameis Winston. Les Titans du Tennessee ont terminé deuxième et ont utilisé le choix sur l’ancien quart-arrière de l’Oregon Marcus Mariota. Les Jets ont ensuite raté un talentueux tireur de passes à Dante Fowler (Jacksonville Jaguars), un receveur large à Amari Cooper (alors Oakland Raiders) et un meilleur joueur de ligne offensive à Brandon Scherff (alors Washington Redskins). Les Jets ont finalement sélectionné Leonard “Big Cat” Williams, un joueur de ligne défensive qu’ils ont échangé aux Giants de New York après la saison 2018.

Il reste encore deux matchs à jouer dans la saison, ce qui signifie que les Jets pourraient regagner le premier choix au repêchage. Cependant, ce résultat n’est pas certain. De nombreux fans croient que l’équipe a complètement commis une erreur en battant les Rams et a raté une perspective de quart-arrière “à ne pas manquer”.