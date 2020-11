Un tweet de 2016 de Kellyanne Conway a refait surface cette semaine, après le décompte final des votes des collèges électoraux lors de l’élection présidentielle de 2020. Selon un rapport de CBS News, le décompte final montre 306 voix pour le président élu Joe Biden et 232 voix pour le président Donald Trump. En 2016, Conway – et de nombreux autres républicains – ont qualifié 306 votes de «glissement de terrain».

Conway, un conseiller pour la campagne Trump et plus tard l’administration Trump, a retweeté un graphique de CNN en 2016. Il montrait le vote final donnant à Trump 306 votes dans les collèges électoraux, ce qu’elle a qualifié de “glissement de terrain. Explosion. Historique.” Cependant, Biden a maintenant remporté les élections de 2020 avec exactement le même nombre de votes dans les collèges électoraux – et beaucoup plus de votes d’Américains individuels – mais l’administration Trump continue de nier la légitimité de l’élection, sans aucune preuve.

306. Glissement de terrain. Éteindre. Historique. https://t.co/ObYZDo8cBq – Kellyanne Conway (@KellyannePolls) 28 novembre 2016

“Je suppose que 306 votes électoraux ne sont qu’un glissement de terrain si vous êtes républicain”, a tweeté une personne. Un autre a écrit: «J’aime les présidents qui remportent le collège électoral ET le vote populaire».

En fait, la victoire de Trump en 2016 n’était pas “historique”, ni une “éruption” – il a perdu le vote populaire de près de 3 millions de voix, mais la propagation de ces votes lui a permis de remporter la présidence par le biais du collège électoral. À l’inverse, en 2020, Trump a perdu le vote populaire de plus de 5 millions de voix, et a également perdu le collège électoral avec presque la même marge qu’il l’avait remporté en 2016.

Avec tout cela à l’esprit, de nombreux commentateurs sur Twitter ont trouvé un tweet comme l’accablant de Conway aux théories du complot actuelles de l’administration Trump sur l’élection présidentielle de 2020. En l’absence de preuves pour étayer ses affirmations, Trump continue d’insister sur le fait qu’il y a eu fraude électorale et falsification électorale dans tout le pays, à une échelle suffisamment grande pour influencer les élections en sa faveur. Ce n’est pas vrai, mais l’insistance du président à ce sujet a déjà entraîné des conséquences dans le monde réel.

Samedi, les partisans de Trump se sont rendus à une manifestation à Washington, DC, convaincus à tort par lui que l’élection avait été falsifiée. Avant même le début de la marche, de petits combats et échauffourées ont éclaté entre les partisans de Trump et les contre-manifestants. Cela incluait les Proud Boys, un groupe de milice suprémaciste blanche que Trump n’a pas condamné lors de l’un des débats présidentiels.

Les appels de Trump à un recomptage, et même ses poursuites dans certains États et villes sont légaux, mais les critiques sont plus préoccupés par ses fausses allégations publiques selon lesquelles l’élection était illégitime. Ils craignent que ce déni de fait objectif puisse avoir des conséquences désastreuses pour la démocratie elle-même.