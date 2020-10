Ron Perlman n’a pas été impressionné par une photo partagée par la Maison Blanche dimanche qui montrait le président Donald Trump de retour au travail après son diagnostic de COVID-19. L’image semblait montrer Trump en train de signer une feuille de papier vierge. La star de Sons of Anarchy n’a pas trouvé le tir intéressant. “Pendant que le faux président signe des morceaux de papier vierges, les ventouses et les perdants de nos agences militaires et de renseignement vous protègent”, a-t-il commencé son tweet. “En cette période de choix, rappelez-vous qui sont les vrais Américains.”

Depuis qu’il a envoyé ce tweet, qui a suscité de nombreuses réactions de la part de ses partisans, comme il est évident ci-dessous, Trump a été retiré du centre médical Walter Reed. Le président a été vu en train de lever le pouce alors qu’il rentrait à la Maison Blanche, à peine trois jours après que son test positif ait été révélé. Plus tôt lundi, Trump a semblé minimiser la menace du COVID-19, tweetant: “N’ayez pas peur de Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie.” Le président semble également être prêt à revenir sur la piste électorale, bien que l’on ne sache pas quel sera son niveau de participation avant les élections du 3 novembre, cela inclut également le deuxième débat à venir contre Joe Biden.

Merci Ron! Mon fils sert actuellement en Afghanistan et il m’a récemment dit que les soldats se sentaient oubliés. Ils attendent impatiemment les élections et s’inquiètent de ce que tout cela signifie pour eux. Je suis terrifié pour sa sécurité et celle de ceux avec qui il sert bravement – Kellie Locker (@LockerKellie) 4 octobre 2020

Pour être juste envers Trump, à peu près sûr que presque tout ce qu’il signe est vide. De cette façon, le GOP peut simplement l’appliquer sur des documents pour faire avancer les choses. Élimine tout ce processus fastidieux d’essayer de lui expliquer les choses ….. – Le point de vue d’un Canadien (@CrazyLikeMoose) 4 octobre 2020

Cela peut ressembler à un morceau de papier vierge, mais il symbolise en fait tous les Américains qui l’intéressent. C’est pourquoi il n’écrit que son propre nom – Pirate Goth-ass 🐺 💀 (@Count_Trarian) 4 octobre 2020

Si nous voyions un homme de 74 ans se promener en train de souffler des feuilles avec le souffleur de feuilles non branché, nous supposerions qu’il sombrait dans la démence. Cet homme de 74 ans signe des morceaux de papier vierges et ses partisans disent: «Il travaille tellement dur, comme il est courageux.» – Beerburgers & films (@Beerburgermovie) 4 octobre 2020

Ces signatures sont destinées aux médecins et au personnel à vendre sur Ebay pour 10 000 $ tant qu’ils gardent la bouche fermée, lui permettent de prendre des photos et trompent les journalistes sur sa véritable condition. – Dave (@DaveInToronto) 5 octobre 2020

Quand j’étais tout petit, j’ai également pratiqué ma signature. – Shane Kelwick (@Bearsizedfeat) 4 octobre 2020

