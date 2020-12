T

Le vaccin contre le coronavirus est arrivé trop tard pour un autre travailleur médical après qu’au moins 204 personnes aient perdu la vie à cause du virus.

Adela Baldwin-White, 47 ans, de Grimsby, assistante médicale de la «fusée de poche», est décédée jeudi dans une unité de soins intensifs après que son état se soit considérablement aggravé en quelques jours.

Son mari a demandé aux médecins si le vaccin pouvait être utilisé pour sauver sa vie, mais on lui a répondu qu’il était trop tard.

Deux jours avant sa mort, la nouvelle de l’approbation du vaccin Pfizer par le régulateur anglais est arrivée.

Adela, au centre, avec son fils Eric Plando, à gauche, et son mari Lawrence Baldwin-White

Les premiers lots seront administrés mardi, avec les agents de santé, en particulier ceux qui travaillent dans les maisons de retraite, devant être en tête de la file d’attente.

Elle fait partie des au moins 204 agents de santé et de soins de première ligne qui ont été identifiés par l’agence de presse PA après être décédée du coronavirus – bien que certaines estimations placent le chiffre au-dessus de 600.

Un Lawrence Baldwin-White, 65 ans, ému, a déclaré qu’il souhaitait que sa femme ait pu prendre le coup qui lui a sauvé la vie avant qu’elle ne tombe malade.

«Je pense que c’est définitivement mieux que l’alternative. Je sais que c’est une inconnue, mais l’alternative … est de devoir traverser ce que moi et (leur fils) Eric devons traverser maintenant.

M. et Mme Baldwin-White se sont rencontrés en 2004 à Chypre, où elle travaillait comme aide-soignante et il était en visite pour des vacances.

Adela était “ extrêmement populaire ”

Après une romance éclair, il est revenu six mois plus tard et ils se sont mariés, déménageant ensemble au Royaume-Uni peu de temps après.

Avant d’attraper Covid-19, Mme Baldwin-White travaillait dans une unité de réadaptation pour la confiance en santé mentale Navigo, tout en travaillant également par équipes dans des maisons de soins.

Originaire des Philippines, elle était extrêmement populaire auprès de ses collègues et s’est forgé une réputation de travailleuse «attentionnée» et «irremplaçable» qui «inspirait tout le monde».

“C’est juste une personne formidable et elle met tout le monde au premier plan”, a déclaré M. Baldwin-White à l’agence de presse PA.

«Même lorsqu’elle est allée à l’hôpital… elle cherchait toujours les gens au lieu de se reposer et d’essayer d’aider d’autres personnes», a-t-il dit.

Une campagne GoFundMe mise en place par une ancienne collègue de Mme Baldwin-White a déjà collecté plus de 2000 £ pour l’aider à payer ses funérailles et a été inondée de messages de personnes qui la connaissaient et travaillaient avec elle.

«Les messages continuent d’arriver chaque minute, constamment, avec le soutien», a déclaré son fils Eric Plando, 25 ans, qui travaille également pour Navigo en tant qu’infirmière auxiliaire.

«Tout le monde nous a tellement soutenus que cela a apporté le bonheur en ces temps difficiles.»

Adela et Lawrence ont eu une romance “ éclair ”

Navigo a déclaré que la nouvelle était «dévastatrice», qualifiant Mme Baldwin-White de «personnage plus grand que nature, décrit affectueusement comme une« fusée de poche », à qui quelqu’un pouvait se confier et qui était toujours là pour les autres».

«Adela est irremplaçable au sein de notre famille de travail et elle manquera tellement à tous ceux qui l’ont connue», a ajouté la confiance.

M. Plando, un infirmier auxiliaire, a déclaré qu’il avait été inspiré par l’exemple de sa mère pour entrer dans les soins de santé, ajoutant: «C’était une femme si attentionnée et je pense qu’elle m’a donné cela.

«C’était tout simplement naturel que j’assume une sorte de rôle attentionné, je pense.

Il a exhorté les gens à rester vigilants face au virus malgré l’espoir offert par le vaccin.

«Prenez cela au sérieux. Ce n’est pas une blague. J’ai eu Covid, ce n’est pas bon. Ma respiration a été affectée mais, heureusement, j’ai récupéré », a déclaré M. Plando à PA.

«Cela ne fait pas de discrimination. Cela prendra n’importe qui et cela prendra n’importe qui et tout le monde dur.

Une personne sur cinq en Grande-Bretagne a exprimé son manque de confiance dans la sécurité du vaccin Pfizer / BioNTech nouvellement approuvé, selon un récent sondage YouGov.

Cependant, M. Plando a déclaré: «En ce qui concerne le gouvernement, ils savent ce qu’ils font, ils ont le meilleur des meilleurs. Les scientifiques, ils ont fait leurs recherches.

«Personnellement, je prendrais le vaccin, parce que je fais confiance au gouvernement, je fais confiance aux scientifiques derrière. Ce n’est que moi. C’est mon opinion et ce que je veux faire.

La campagne de financement pour Mme Baldwin-White peut être trouvée ici.