Le vaccin d’origine végétale mis au point par GlaxoSmithKline en partenariat avec une société biopharmaceutique canadienne a entamé des essais à un stade avancé alors que la course se poursuit pour un vaccin efficace contre Covid-19.

Plus de 30 000 bénévoles – y compris des groupes de 18 à 65 ans, de 65 ans et plus et de plus de 75 ans – seront inscrits pour des tests visant à établir son efficacité et son innocuité au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe.

Il utilise la protéine de pointe de Medicago, basée au Québec, cultivée dans les feuilles de plantes pour imiter les antigènes trouvés sur le coronavirus, combinée à un adjuvant fabriqué par le fabricant britannique de médicaments pour améliorer la réponse immunitaire.

En cas de succès, la société privée Medicago estime qu’elle sera en mesure de produire jusqu’à 80 millions de doses annuelles à partir de 2021.

Les participants à l’étude randomisée recevront deux doses du candidat à 21 jours d’intervalle et suivis.

Nathalie Landry, de Medicago, a déclaré: «Nos résultats de phase 1 du vaccin candidat avec adjuvant étaient très encourageants et soutiennent pleinement une évaluation clinique plus poussée.»

Thomas Breuer, médecin-chef de GSK Vaccines, a déclaré: «Il s’agit de la première de plusieurs collaborations de candidats-vaccins GSK COVID-19 à démarrer les essais cliniques de phase 2/3 et une étape importante dans notre contribution à la lutte mondiale contre la pandémie.

Le candidat vaccin COVID-19 à particules de type coronavirus (CoVLP) est composé de glycoprotéine de pointe recombinante (S) exprimée sous forme de particules de type virus (VLP).

Medicago est devenu le premier intervenant dans une pandémie de grippe et, en 2009, a produit un vaccin candidat de qualité recherche contre le H1N1 en seulement 19 jours.

Le partenariat est l’une des trois collaborations entre GSK et des groupes de recherche du monde entier travaillant sur des vaccins potentiels.

Son adjuvant est conçu pour intensifier la réponse immunitaire du corps au vaccin, nécessitant de plus petites quantités de protéines vaccinales par dose et permettant théoriquement de produire plus de doses de vaccin.

GSK a déclaré qu’il ne s’attendait pas à tirer profit des vaccins COVID-19 pendant la pandémie et qu’il investirait tout profit à court terme dans la recherche liée aux coronavirus et la préparation à une pandémie à long terme.