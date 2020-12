UNE

Près de 138 000 Britanniques ont reçu la première dose du vaccin Covid, a-t-on révélé aujourd’hui.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré que 137 897 personnes avaient reçu le vaccin Pfizer / BioNTech depuis mardi dernier dans ce qu’il a décrit comme «un très bon début du programme de vaccination».

Les chiffres, couvrant les sept premiers jours du déploiement, incluent 108 000 personnes en Angleterre, 7 897 au Pays de Galles, 4 000 en Irlande du Nord et 18 000 en Écosse.

Cela s’est produit alors que les hôpitaux et les médecins généralistes ont appelé les Londoniens à ne pas les inonder d’appels leur demandant quand ils peuvent se faire vacciner. Les généralistes mettent en place plus de centres de vaccination cette semaine et priorisent les personnes par ordre de risque, avec plus de 80 ans, le personnel des maisons de soins et le personnel de première ligne du NHS en tête de la file d’attente.

London North West Healthcare, qui gère les hôpitaux de Northwick Park et d’Ealing, a publié une demande pour que les patients attendent d’être contactés par leur médecin généraliste.

«Veuillez ne pas nous appeler pour demander des informations sur les vaccins COVID-19», dit-il. «Le déploiement national est géré par le gouvernement avec NHS England, vous serez donc contacté pour prendre rendez-vous dans les mois à venir.

«Veuillez ne pas contacter votre médecin ou le NHS pour vous renseigner sur la vaccination; ce n’est pas un service que vous pouvez réserver à l’avance. »

Cela vient après que Martin Kenyon, 91 ans, a acquis une renommée internationale à la télévision lorsqu’il est devenu l’une des premières personnes au Royaume-Uni à recevoir le coup la semaine dernière. Il avait téléphoné à l’hôpital de Guy le matin et avait obtenu un rendez-vous cet après-midi.

Cinq sites gérés par des médecins généralistes dans le nord-ouest de Londres ont commencé à proposer des vaccinations hier après-midi, dont 20 au total. Celles-ci seront renforcées par l’ouverture de grands centres de vaccination en janvier.

L’un des sites était au sol du Barnet FC, The Hive à Harrow. Les médecins généralistes ont passé la semaine à téléphoner à 1 000 personnes pour leur proposer des rendez-vous et prévoir de vacciner 325 personnes par jour sur le site. Le vaccin est distribué depuis sept hôpitaux de Londres et une douzaine de centres gérés par des médecins généralistes.