Est Ham a dû parfois porter sa chance le lundi soir, mais après quelques saisons au cours desquelles il n’a pas eu l’impression d’avoir trop souvent le frottement du green, peu se plaindront.

La victoire 2-1 contre Aston Villa place les Hammers à la cinquième place du classement de la Premier League après 10 matchs et suscitera invariablement des questions sur leur capacité à espérer sincèrement jouer au football européen la saison prochaine.

Villa a raté ce qui aurait été un point mérité alors qu’Ollie Watkins a frappé la barre transversale avec une pénalité avant de voir un niveleur sur blessure à la craie parce que son épaule s’était écartée de quelques centimètres.

C’était loin d’être la meilleure performance de West Ham, mais il n’y aura pas trop d’inquiétude dans leur camp après avoir remporté une troisième victoire consécutive, dans toutes les équipes contre lesquelles ils ont traditionnellement lutté.

Il y a aussi de nombreux points positifs à prendre au-delà du résultat. Les performances de Jarrod Bowen, Said Benrahma et Sébastien Haller feront sourire Moyes, et même s’il n’était pas à son meilleur, Michail Antonio est au moins de retour.

C’est en retirant l’attaquant de retour que Moyes aura repris confiance. Une grande partie du succès de West Ham cette saison repose sur leur solidité grâce à un passage à trois à l’arrière.

Cela les a si bien servis lors des matchs contre les Wolves, Leicester, Tottenham et plus, mais était peut-être trop conservateur contre ces équipes plus bas. Le passage à la mi-temps à un arrière quatre, avec Benrahma et Haller introduits pour faire avancer les hôtes plus loin, a fonctionné un régal et a montré qu’il y a plus d’une dimension dans cette équipe de West Ham maintenant.

Haller – malheureux de perdre sa place dans le onze de départ après avoir marqué à Sheffield United la dernière fois – avait l’air d’un autre homme en tête. L’attaquant s’est disputé avec Tyrone Mings, a chuté profondément pour relier le jeu et a parfois trouvé des coéquipiers avec une vision superbe.

La signature du record Sebastien Haller (R) ressemble maintenant à un joueur différent pour West Ham

Les choses sont devenues nerveuses à la fin avec Villa poussant ses hôtes de plus en plus loin et ne manquant que de belles marges. Mais l’équipe de Dean Smith est une bête différente de celle qui a réclamé un point ici pour rester debout le dernier jour de la saison dernière.

Trois victoires, un but encaissé et la cinquième place de la Ligue aideront plus que Moyes à apaiser les inquiétudes quant à la chance qui les a aidés lundi.

Benrahma a dû être très patient en attendant ses chances en Premier League. Tout comme il l’a fait avec Bowen, Moyes a soulagé l’Algérien depuis son arrivée de Brentford le jour de la date limite. De courtes apparitions ici et là ne lui ont pas laissé beaucoup de temps pour faire sa marque, mais contre Villa, il n’a eu besoin que de 28 secondes.

Présenté hors du banc à la pause, le joueur de 25 ans a reçu le ballon de Bowen sur la gauche, a vérifié à l’intérieur et a relancé un merveilleux ballon sur le chemin de son coéquipier pour ce qui s’est avéré être le vainqueur de West Ham.

Benrahma – qui a également été fait attendre par la belle forme de Bowen et Pablo Fornals – a continué à donner à Matty Cash quelque chose à penser avant de faire sa juste part de travail défensif alors que Villa poussait pour l’égalisation.

Bowen devient plus clinique

(

Bowen rentre à la maison ce qui s’est avéré être le but gagnant de West Ham contre Aston Villa

/ POOL / . via .)

Alors qu’Antonio avait du mal à faire connaître sa présence à son retour de blessure, Bowen a joué le rôle d’homme principal.

Depuis ses débuts après avoir rejoint les Hammers de Hull City en janvier, seul Antonio a été impliqué dans plus de buts à West Ham que Bowen – mais il a parfois l’impression qu’il pourrait faire encore plus. Il y a des occasions où il y a une touche étrange trop, ou une décision prise trop tard – mais c’était loin d’être le cas ici.

Bowen a montré une merveilleuse touche du coin pour trouver Ogbonna au deuxième poteau, avant de conduire au cœur de la défense de Villa pour causer des ennuis pour son propre but. Bowen a remis le ballon à Benrahma avant de charger dans une poche d’espace et de réussir à rencontrer le ballon de retour et à le ramener à la maison.

Alors qu’Antonio a tant soutenu pour West Ham ces dernières années, Moyes a maintenant un autre homme sur qui compter.