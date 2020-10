Cet après-midi, un vaisseau spatial de la NASA à plus de 200 millions de kilomètres de la Terre a touché avec succès la surface d’un astéroïde, dans le but de saisir une poignée de cailloux et de poussière de la roche spatiale. Les données du vaisseau spatial ont confirmé que le véhicule a effectivement touché l’astéroïde aujourd’hui, mais la NASA ne saura pas avant demain s’il a effectivement accroché un échantillon de matériau.

Le vaisseau spatial qui vient d’exploiter l’astéroïde est OSIRIS-REx, et cette manœuvre d’échantillonnage a pris des années. L’objectif principal de l’engin spatial est de ramener sur Terre un échantillon vierge d’un astéroïde, afin que les scientifiques puissent étudier le matériau dans un laboratoire. Les astéroïdes sont considérés comme des vestiges primordiaux du système solaire primitif – des objets qui sont restés relativement inchangés depuis l’aube des planètes. L’analyse d’un petit morceau d’astéroïde pourrait donner aux scientifiques une mine de connaissances sur les types de matériaux présents lorsque le système solaire ne faisait que commencer.

si tout s’est bien passé avec l’échantillonnage, le transport d’OSIRIS-REx ne sera pas minuscule

Mais si tout s’est bien passé avec l’échantillonnage, le transport d’OSIRIS-REx ne sera pas minime. L’équipe de mission espère attraper jusqu’à 60 grammes (2,1 onces) de saleté de l’astéroïde cible du vaisseau spatial, nommé Bennu. Si OSIRIS-REx a attrapé autant de matériel, ce sera le plus grand échantillon d’un astéroïde jamais collecté – et le plus grand échantillon de matériel recueilli sur un autre corps spatial depuis les missions Apollo. Deux autres missions japonaises ont déjà échantillonné des astéroïdes, mais leurs caches étaient de l’ordre du milligramme. Et OSIRIS-REx pourrait éventuellement obtenir beaucoup plus, avec la capacité de collecter jusqu’à 2 kilogrammes (4,4 livres) d’échantillons d’astéroïdes.

Pour collecter l’échantillon, l’engin spatial OSIRIS-REx est équipé d’un bras robotique long et fin, avec un dispositif de collecte cylindrique fixé à l’extrémité. Cet après-midi, le vaisseau spatial est descendu à la surface de Bennu avec le bras tendu et a doucement touché l’astéroïde pendant quelques secondes. Juste au moment où le bras a pris contact, le véhicule a libéré une explosion d’azote gazeux qui, espérons-le, a remué les roches à la surface de l’astéroïde. Cela aurait dû pousser une quantité importante de matériau dans le collecteur à l’extrémité du bras.

La NASA s’attend à savoir d’ici demain si OSIRIS-REx a obtenu un échantillon lorsque les images du vaisseau spatial commenceront à arriver. «Cela nous donnera une bien meilleure idée de savoir si nous avons un échantillon ou non et comment le vaisseau spatial fonctionne réellement,» Beth Buck, le responsable du programme des opérations de mission pour OSIRIS-REx à Lockheed Martin, a déclaré lors d’une conférence de presse avant la manœuvre d’échantillonnage. “Mais nous continuerons à analyser cela au cours des 10 prochains jours environ … à mesure que nous avancerons.”

La NASA s’attend à savoir d’ici demain si OSIRIS-REx a obtenu un échantillon

Au cours du week-end, l’équipe de la mission tentera de quantifier la quantité de matériel ramassé par OSIRIS-REx. Avec le vaisseau spatial éloigné de Bennu, les ingénieurs feront tourner le vaisseau spatial avec le bras d’échantillonnage étendu. Lorsqu’ils comparent l’inertie du véhicule en rotation avec les données antérieures d’un vaisseau spatial plus vide, l’équipe de mission devrait avoir une idée claire de la quantité qu’ils ont ramassée.

S’ils décident de collecter plus de 60 grammes de matériel, l’équipe déclarera probablement un succès et commencera à se préparer pour OSIRIS-REx au départ de Bennu en mars. Le vaisseau spatial devrait revenir sur Terre en septembre 2023. À ce moment-là, l’échantillon de matériau parachutera jusqu’à la surface, atterrissant dans le désert de l’Utah.

Si l’équipe découvre qu’elle n’a pas obtenu ce qu’elle voulait, il existe des options pour réessayer. OSIRIS-REx peut effectuer jusqu’à deux autres tentatives d’échantillonnage, car il dispose de deux bouteilles supplémentaires d’azote gazeux à bord pour remuer le matériau. Ces décisions viendront plus tard, cependant. Pour l’instant, l’équipe célèbre le simple fait de toucher l’astéroïde avec OSIRIS-REx. Demain, nous en apprendrons davantage sur ce que le vaisseau spatial a réellement saisi.

