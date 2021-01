Alors que les premiers jours de retour au travail après les vacances de Noël disparaissent, Emma Barnett était particulièrement décourageante. Aujourd’hui était sa première émission en tant que présentatrice de Woman’s Hour, une émission qui a suscité des réponses ferventes depuis son lancement sur BBC Radio 4 il y a 75 ans.

Présenter ce poids lourd d’un programme est un travail difficile. Non seulement vous devez être à la tête d’une émission en direct sur les histoires du jour qui sortent à 3,5 millions d’auditeurs par semaine, mais vous serez scruté; les gens ont des opinions bien arrêtées sur une émission avec le mot «femme» dans le titre.

Il y a ceux qui disent que cela marginalise les problèmes comme juste pour les femmes (45% des auditeurs sont des hommes), d’autres qui disent que c’est prêcher aux convertis avec des prises libérales tempérées par la cuisine et l’artisanat. Ensuite, il y a les auditeurs dévoués qui sont fermement attachés aux présentateurs précédents, Jenni Murray et Jane Garvey, qui sont partis après 33 ans et 13 ans respectivement. Ils aiment la cuisine et l’artisanat et ne sont pas sûrs que le spectacle prenne une nouvelle direction.

Mais Barnett est apparemment imperturbable par tout ce bruit. Elle a frappé le sol en courant, comme on peut s’y attendre d’une femme qui a rapidement acquis une réputation d’intervieweuse qui ne laisse pas ses sujets se débrouiller, aussi importants qu’ils pensent qu’ils soient. Je suis un grand admirateur de Jane Garvey et Jenni Murray, mais Barnett a donné un nouvel esprit au spectacle.

Elle a présenté une émission captivante, informative et variée qui a défini l’agenda de l’actualité. Les invités étaient impressionnants – elle a commencé par un message de l’une des femmes les plus influentes au monde, la reine, qui a expliqué comment elle voyait le programme, en tant qu’ami, guide et défenseur. Barnett a réussi, mais cela ne veut pas dire qu’elle a laissé quelqu’un partir à la légère. Elle a un sens aigu des nouvelles – elle sait de quoi elle parle et ose poser toutes les bonnes questions, s’entraînant avec ses invités. Le programme Today pourrait beaucoup apprendre de cette nouvelle heure de la femme. C’était politique, à commencer par un entretien avec Sonia Khan, la conseillère spéciale qui a été limogée par Dominic Cummings. C’était la première fois que Khan parlait. Barnett a vaillamment poussé fort pour qu’un Khan aux lèvres serrées parle spécifiquement de son traitement. Tandis que Khan restait sur la clôture à propos de Cummings et du rôle des conseillers spéciaux, elle a parlé avec émotion de la tristesse qui survient lorsque vous «avez travaillé si dur pour vous asseoir à la table» et que vous perdez votre position. C’était une radio attrayante.

Barnett a ensuite parlé à Richard Ratcliffe et Jeremy Hunt du traitement de l’épouse de Ratcliffe, Nazanin, et était vraiment un ami, un guide et un défenseur, tenant le gouvernement responsable du ministère des Affaires étrangères en disant qu’il ne pouvait pas garantir l’aide aux ressortissants étrangers. Elle a soulevé des points pertinents qui reprennent l’histoire, en demandant dans ce cas à Hunt si Boris Johnson est à blâmer pour ce qui arrive à Nazanin maintenant en raison de la façon dont il a abordé l’affaire lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères. Elle a également réussi à obtenir le point de vue de Hunt sur les fermetures d’écoles et un deuxième verrouillage (il est favorable), d’une manière qui répond aux préoccupations des auditeurs de Women’s Hour.

Le spectacle est à son meilleur lorsqu’il y a de la variété. Cela provient d’une belle reprise de Here Comes the Sun de Mel C et – sur le thème royal – de la femme qui jouera bientôt la reine dans The Crown, Imelda Staunton. L’interview avec Staunton était chaleureuse et divertissante, bien que Staunton soit un pro et sache comment résoudre des questions plus difficiles sur la question de savoir si la Couronne devrait avoir un avertissement selon lequel c’est fictif et si la reine était une icône féministe (Staunton a déclaré qu’elle était plutôt la Spice Girl originale. , être là pour nous).

J’ai commencé par écouter avec le spectacle en arrière-plan pendant que je faisais la vaisselle mais j’ai continué à devoir arrêter de frotter pour lui donner toute mon attention. C’est un début brillant et si Barnett continue avec force, elle gagnera de nouveaux auditeurs et fera en sorte que Woman’s Hour dure encore 75 ans.