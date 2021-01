L

ockdown devrait durer jusqu’en mars, a déclaré aujourd’hui un ministre du Cabinet, alors que le gouvernement subissait une pression croissante pour éviter des retards dans le déploiement du vaccin.

Michael Gove a souligné que les nouvelles restrictions strictes devraient probablement rester en place tout au long du mois de février, alors que les hôpitaux luttent pour faire face à la flambée des admissions de Covid-19.

Jusqu’à présent, le gouvernement a annoncé que plus d’un million de personnes avaient reçu la vaccination contre le coronavirus, mais il y avait de plus en plus de questions sur ce qui est arrivé aux millions d’autres doses de Pfizer qui sont arrivées dans le pays en 22 livraisons.

La Grande-Bretagne est maintenant dans une course contre la montre pour délivrer les vaccins tout en cherchant à reprendre le contrôle de l’épidémie qui balaie le pays.

Le ministre du Cabinet, M. Gove, a clairement indiqué que le dernier verrouillage, qui portera un nouveau coup dur aux entreprises, pourrait durer jusqu’en mars.

Il a déclaré à Sky News: «Nous garderons cela constamment à l’étude, mais vous avez tout à fait raison, nous ne pouvons pas prédire avec certitude que nous serons en mesure de lever les restrictions dans la semaine du 15 au 22 février.

«Ce que nous allons faire, c’est tout ce que nous pouvons pour nous assurer que le plus de personnes possible soient vaccinées, afin que nous puissions commencer à lever progressivement les restrictions. Je pense qu’il est juste de dire qu’à l’aube du mois de mars, nous devrions être en mesure de lever certaines de ces restrictions, mais pas nécessairement toutes. »

M. Gove, cependant, est considéré comme l’un des ministres les plus intransigeants sur le soutien des restrictions, et d’autres collègues pourraient insister pour un assouplissement des mesures plus tôt.

Certaines des millions de doses du vaccin Pfizer / BioNTech auraient été retenues pour administrer des secondes doses, avant que le régulateur de la santé n’approuve une politique consistant à distribuer initialement un premier coup à des millions de personnes supplémentaires.

Il est également beaucoup plus difficile à manipuler que le vaccin Oxford / AstraZeneca car il doit être conservé à moins 70 ° C.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré au Standard: «Le NHS a un plan de livraison clair et le déploiement s’accélérera dans les jours et semaines à venir. Il s’agit d’un effort national massif que nous devons tous soutenir. »

La Grande-Bretagne fait partie des pionniers dans la course pour faire vacciner ses citoyens, Boris Johnson soulignant hier que plus de personnes au Royaume-Uni avaient reçu le vaccin que le reste de l’Europe.

Des sources sanitaires ont souligné que le Royaume-Uni n’est derrière qu’Israël et Bahreïn en termes de vaccinations par habitant.

Le déploiement devrait être accéléré dans les prochains jours, avec pour objectif la mise en service de plus de 1 000 centres de vaccination d’ici la fin de la semaine. Cependant, le secrétaire à la Santé de l’ombre, Jonathan Ashworth, a déclaré: «Avec la montée en flèche des niveaux de virus … le déploiement rapide de la vaccination est extrêmement urgent.