Vêtement mode de Lady Diana qui sera épuisé chez Zara

La mode est tout un cycle qui retourne toujours des vêtements emblématiques qui ont été un jalon dans le passé, en l’occurrence celui de Lady Diana, le pull emblématique que désormais tous les fans de la douce royale tenteront d’acquérir car il promet d’être un vêtement incontournable et classique à la mode cet hiver.

27 ans plus tard, le plus célèbre pull mouton porté par la princesse est revenu pour rappeler la grande référence de la royauté Diane de Galles, qui était comme “King Midas”, tout ce qu’il touchait se transformait en or ou en une pièce de grande valeur.

Le motif qui a provoqué tant de fureur était une combinaison du célèbre tissu tricoté aux couleurs rouge et blanc qui présentait un motif répétitif de mouton qui, bien que beaucoup le considèrent comme un cadeau de grands-mères, le célèbre “princesse du village«Il l’a toujours porté avec un style très marqué et il prend à nouveau une grande pertinence.

À cette époque, la populaire Diana of Wales, même en l’absence d’Internet ou de réseaux sociaux, a transformé le chandail rouge avec des moutons blancs de Warm & Wonderful dans le plus désiré des années 80.

Il semblait même que c’était l’un des vêtements que portait la royale comme symbole de sa propre identité et de ce que signifiait son rôle au sein de la royauté britannique.

Un détail qui a retenu l’attention de tous ceux qui apprécient le tissu est un mouton noir, le seul qui se démarque parmi tous les autres, tout blanc. Serait-ce une façon amusante de refléter votre vraie vie parmi tous vos parents royaux?

Il ne faut pas oublier que Diana a d’abord essayé de s’intégrer à tout ce qui était lié au protocole qui impliquait d’être l’épouse de Charles de GallesCependant, c’est à un moment donné qu’il a accepté ce que le destin lui présentait à ce moment-là.

Un fait incontestable est que, bien qu’il n’ait pas été accepté par tous les membres royaux, il est à son tour devenu un symbole plus que les protagonistes de la monarchie qui, à un moment donné, ont bénéficié de toute l’attention qu’il attirait du monde.

Lady Diana était un aimant pour les médias et des millions de personnes, celle qui a bientôt brillé avec sa propre lumière, encore très éloignée de ce qui était son passage à travers châteaux et palais.

Mais ce n’est pas seulement une fois que Diana a utilisé ce vêtement, il faisait également partie de sa garde-robe et elle le portait chaque fois qu’elle voyait une occasion idéale de le faire.

Elle s’est démarquée avec son pull chaud lors d’un match de polo à Windsor en 1980, à cette occasion, elle l’a confronté à la tendance populaire du denim en la combinant avec un pantalon en denim portant une tenue plus informelle mais marquant déjà son territoire dans la mode. De cette manière, il choisit de le choisir pour un autre des matches en 1983 auquel il assista avec son amie Sarah Ferguson et où il portait également une chemise à col et un nœud noir, cette fois un pantalon blanc donnait toute la proéminence au vêtement.

Il est à noter que le pull est un vêtement avec beaucoup d’histoire, cependant, l’un des détails les plus curieux est que les créateurs de ce pull, Sally Muir et Joanna Osborne ne comprennent toujours pas comment Diana du Pays de Galles avait cette garde-robe enviable parmi elle pièce puisqu’ils n’auraient jamais eu la visite du royal dans leur petite boutique de Londres.

Le design original du pull sera remis en vente mais Zara le lancera dans différentes couleurs à un prix plus accessible. Photo Blazers d’aviron.

La seule conclusion à laquelle ils pouvaient arriver est que c’était peut-être un cadeau que quelqu’un a fait à Lady Diana.

À l’époque, les créateurs se sont dit «flattés» d’avoir un style similaire à celui de Diana, «elle a un grand sens de la mode et notre pull est parfait pour son style décontracté», ont-ils dit à People à l’époque.

Désormais en l’honneur de cette pièce classique en laine, une union entre les designers et la marque américaine “Rowing Blazers” permettra le retour de la pièce créée en 1979 et produite en 1994.

Comment avoir une version du pull?

La meilleure nouvelle est qu’il sera à portée de toutes les poches grâce à la célèbre marque de vêtements Zara, car il a décidé d’interpréter le pull populaire en créant sa propre version en bleu avec de l’acrylique blanc et du mouton polyamide, au coût de 749 pesos.

Grâce au géant de la mode rapide, la marque espagnole Zara, vous pouvez rejoindre la tendance avec le style de Lady Di, mais vous devrez sûrement le chercher avant qu’il ne se vende rapidement.