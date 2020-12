La révérend Geraldine Kennedy, qui est interprétée par Dawn French, & nbsp; parle du meurtre de George Floyd par la police américaine et de la question du racisme dans l’un des trois épisodes, a rapporté le Mail on Sunday.

Le croquis commence avec le vicaire filmé par le fermier et paroissien Owen Newitt alors qu’elle sort de chez elle après le verrouillage.

La révérend Kennedy dit ensuite au public qu’elle était préoccupée par le “ spectacle d’horreur ” de la mort de M. Floyd et ce qu’elle décrit comme “ ce truc Black Lives Matter ”, a déclaré le journal.

Elle reconnaît que Dibley, un village fictif de l’Oxfordshire, n’est pas la communauté la plus diversifiée sur le plan ethnique, avant d’ajouter: «Je ne pense pas que votre origine soit importante. Je pense qu’il est important que vous fassiez quelque chose à ce sujet parce que Jésus le ferait, n’est-ce pas? ” Jusqu’à ce que toutes les vies comptent la même chose, nous faisons quelque chose de très mal, nous devons nous concentrer sur la justice pour une grande partie de nos compatriotes et femmes qui semblent d’avoir une très mauvaise et étrange affaire depuis le jour de leur naissance », a-t-il rapporté.

Elle se dirige ensuite vers le panneau d’affichage de la paroisse et enlève deux affiches, l’une sur la décimalisation, l’autre sur un bouton manquant. Le Vicaire poursuit: «Je pense que dans Dibley, nous devrions peut-être penser à supprimer certains de ces vieux avis comme ceci et cela et peut-être devrions-nous en mettre un comme celui-ci à la place.

Elle épingle ensuite une affiche faite maison de Black Lives Matter sur le tableau d’affichage avant de prendre le genou.

Le croquis contraste avec le reste des scènes dans lesquelles le révérend Kennedy plaisante sur les quiz en ligne et la consommation excessive d’alcool pendant la pandémie.

Écrit par les co-créateurs de l’émission Richard Curtis et Paul Mayhew-Archer, chaque épisode voit le vicaire livrer un sermon à la caméra.

Mme French, 63 ans, n’a pas caché son point de vue à la suite du meurtre de M. Floyd, en tweetant: “ Black Lives Matter. Ce n’est pas un slogan ».

Cependant, certains ont critiqué l’émission primée pour avoir potentiellement emprunté une voie politique.

Steve Bennett, rédacteur en chef du site Web de comédie Chortle, a déclaré: «Faire des commentaires sur les réseaux sociaux est absolument ce que la comédie devrait faire et BLM est une cause louable, mais le discours très sincère de Geraldine est certainement en contradiction avec le ton de la série.