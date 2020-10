Lire le contenu vidéo

– Un porte-parole de The Bev. Le PD de Hills nous dit qu’ils ont arrêté Salehe pour avoir fait des jaywalking dans une détention qui a duré environ 3 minutes et demie. Il a consenti à une fouille et a été libéré sans citation.

Créateur de chaussures Salehe Bembury a été arrêté par la police à Beverly Hills après avoir fait du shopping dans le magasin où il travaille … et il pense que ça sent le profilage racial.

Bembury – vice-président des baskets et des chaussures pour hommes chez Versace – a partagé une vidéo jeudi soir de sa rencontre avec 2 flics de Bev Hills … qu’il a qualifiée d’effrayante et injustifiée.

Les flics se seraient arrêtés et auraient fouillé Salehe après avoir quitté le magasin Versace avec un sac de marchandises qu’il avait acheté. Il suggère qu’il a été harcelé parce qu’il est noir, mais l’un des officiers de la vidéo le nie et dit que Bembury change l’histoire.

Après avoir vérifié son identité et déterminé qu’il avait un dossier vierge, les agents l’ont laissé partir. Salehe a affirmé plus tard qu’il venait de quitter le magasin et se dirigeait vers sa voiture lorsqu’une voiture de patrouille s’est arrêtée. Il dit que c’était surprenant, surtout parce que les flics ont rapidement sauté dehors et l’ont confronté … à propos de jaywalking.

Bembury prétend qu’il a dit aux flics qu’il n’était pas au courant qu’il avait jaywalké, mais ils l’ont arrêté, l’ont tapoté et ont pris son téléphone. C’est alors qu’il dit qu’il a demandé à récupérer son téléphone pour enregistrer l’incident.

Lire le contenu vidéo

Bembury insiste sur le fait qu’il n’a rien fait pour justifier que la police le harcèle – bien que les flics prétendent le contraire.

Nous avons contacté le PD de Beverly Hills … aucun mot pour l’instant.

Publié à l’origine – 8:54 AM PT