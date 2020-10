Le gang Bayside est de retour! Alors que la date de la première du mercredi 25 novembre pour le revival Saved by the Bell se rapproche, Peacock a publié mardi la première bande-annonce complète, qui offre un premier aperçu de Mark-Paul Gosselaar en tant que gouverneur de Californie Zack Morris et Tiffani Thiessen en Californie. Première dame, Kelly Kapowski-Morris.

Le couple retrouve ses camarades de classe Bayside AC Slater (Mario Lopez) et Jessie Spano (Elizabeth Berkley Lauren) dans la bande-annonce, où ils interprètent le classique de Zack Attack “Friends Forever” sur scène. Les fans peuvent également regarder Zack et Kelly revenir à The Max, ainsi qu’une séance d’appréciation hilarante des cheveux entre Zack et son fils Mac (Mitchell Hoog). Parmi les autres sauvés par l’ancien de Bell qui font une apparition dans la bande-annonce, citons Ed Alonzo dans le rôle de Max et Patrick Thomas O’Brien dans le rôle de professeur de mathématiques à Bayside, M. Dewey. Non inclus dans la bande-annonce sont Dustin Diamond comme Screech et Lark Voorhies comme Lisa Turtle, qui semblent tous deux avoir été exclus du redémarrage.

La renaissance de Peacock démarre alors que Zack est en difficulté pour fermer trop d’écoles à faible revenu, proposant que les étudiants soient envoyés dans les écoles les plus financées de l’État, y compris Bayside High. Les nouveaux étudiants, dont le fils de Zack et le fils de Jessie Jamie (Belmont Cameli), donnent une toute nouvelle perspective aux étudiants privilégiés de Bayside, ainsi qu’à AC Slater et Jessie, qui sont maintenant professeurs à leur alma mater.

La reprise avait initialement retardé la production en raison de la pandémie de coronavirus, mais Lopez a déclaré à PopCulture.com en septembre qu’ils avaient terminé cette semaine. “Ça s’est très bien passé et il est censé sortir pendant les vacances. J’espère que les gens vont le vérifier et le creuser!” il a dit. Des mois plus tôt, il a déclaré à PopCulture que reprendre son rôle d’adolescent emblématique n’était pas un problème. «C’était cool, c’était comme faire du vélo, reprendre là où vous vous étiez arrêté», a-t-il déclaré en mai. “De toute évidence, je suis beaucoup plus âgé et c’était agréable de voir tout le monde, nous avons un excellent casting, c’était agréable de voir notre ancien casting.”

Lopez a ajouté que les fans peuvent s’attendre à une “version mise à jour et plus avant-gardiste” de l’émission originale alors que les personnages bien-aimés de Bayside affrontent une toute nouvelle génération de singeries. Bien qu’il y ait beaucoup de nouveaux visages dans le casting, Lopez a assuré aux fans qu’il y aurait des “clin d’œil au passé” pour ceux qui connaissent la série originale.