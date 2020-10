Dwayne Johnson a connu un accident assez effrayant alors qu’il s’entraînait lundi. Pas étranger aux blessures tout au long de ses jours de lutte et même en tant qu’acteur, Johnson a révélé dans une vidéo qu’il a publiée sur Instagram qu’il avait subi une coupure assez méchante à l’œil. Le clip le montrait en train de saigner de sa coupure alors que du sang coulait sur le côté de sa tête.

“Nous ne jouons pas aux tiddlywinks et nous ne récitons pas de comptines, ça s’appelle le #IronParadise pour une raison et les choses deviennent extrêmement intenses”, a commencé sa vidéo. Il a dit qu’il lançait des chaînes d’environ 50 livres lorsque la chaîne a frappé au-dessus de son œil. C’était clairement une grave entaille car il a partagé qu’il avait besoin de points de suture. Avant de le faire, cependant, Johnson a été vu dans la vidéo en train de goûter son propre sang, “Goûtez votre sang, continuez à vous entraîner et cousez plus tard – règles de la maison.”

Cela a été une période assez difficile de deux mois pour l’ancienne star de la WWE. Johnson a révélé à la star de septembre que lui, sa femme et leurs enfants avaient reçu un diagnostic de COVID-19. Au moment de son annonce, la famille s’était déjà battue et s’était rétablie, mais pas avant de ressentir certains des effets secondaires. Johnson a appelé cela l’une des «choses les plus difficiles et les plus difficiles» qu’il ait jamais vécues.

Plus tôt dans l’année, une nouvelle tragique a frappé la famille lorsque Johnson a perdu son père, Rocky, décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 75 ans en janvier. Il a partagé un éloge funèbre sur Instagram dans lequel il a parlé pendant près de 11 minutes de son défunt père: «J’aimerais avoir une autre photo, juste pour dire au revoir. Le père de Johnson était également un lutteur professionnel, rejoignant la WWE en 1983.

Au cours d’une année remplie de nombreux obstacles, Johnson continue de se pousser, lui et ses partisans, à continuer de se battre contre l’adversité de 2020. Au cours du week-end, l’acteur de Hobbs et Shaw a partagé des mots inspirants dans une vidéo, exhortant tout le monde à “terminer 2020 sur un forte hausse positive. ” Il a qualifié cette année de “coup de pied dans le ventre” et sait que tout le monde ressent la même chose que lui, mais il reste aussi optimiste que jamais, “… faites tout ce que nous pouvons pour terminer l’année sur une note optimiste où convergent ambition, positivité et productivité. ”