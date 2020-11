Les Buccaneers de Tampa Bay se sont dirigés samedi vers l’aéroport pour un vol rapide à destination de Charlotte afin de jouer les Panthers de la Caroline. Cependant, des problèmes mécaniques ont perturbé le calendrier. L’équipe s’est assise sur le tarmac pendant cinq heures en attendant de décoller.

Selon l’initié de la NFL Ian Rapoport, les problèmes sont survenus après que les joueurs et les entraîneurs sont montés à bord de l’avion de l’équipe. Ils n’ont pas pu décoller et se sont simplement assis sur le tarmac. Les Buccaneers ont finalement pu partir après 18 h HE, mais le long retard a perturbé tout le programme de voyage. Un voyage qui prend normalement moins de deux heures prolongé à environ sept heures.

#TBvsCAR à venir 🔜 pic.twitter.com/pGzF2p1Un5 – Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) 14 novembre 2020

“La NFL accumule les excuses pour le moment où Teddy Bridgewater piétine le golden boy”, a commenté un fan de football sur Twitter après avoir entendu parler du retard. Plusieurs autres se sont joints et ont déclaré que la perturbation et l’arrivée tardive à l’hôtel de l’équipe n’affecteraient que négativement Tom Brady. Ils ont plaisanté en disant qu’il avait besoin que tout fonctionne parfaitement pour se remettre de la défaite 38-3 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans dimanche et que les problèmes mécaniques ne feraient que contribuer à plus de luttes.

Malgré l’ajout d’Antonio Brown à une offensive talentueuse, les Buccaneers n’ont pas pu gagner de terrain contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Brady a lancé trois interceptions et n’a pas réussi à mener un touché alors que Mike Evans a mené l’équipe avec seulement 64 verges sur réception. Brown, en revanche, a réussi trois attrapés pour 31 verges.

Il y avait plusieurs théories sur les raisons pour lesquelles les Buccaneers se débattaient, dont beaucoup tournaient autour du fait que les Saints obtenaient une «victoire par vengeance» pour le quart-arrière Jameis Winston. L’ancien premier choix au classement général a passé les cinq premières années de sa carrière avec les Buccaneers avant de devenir joueur autonome et de signer avec les Saints. Certains utilisateurs de Twitter ont déclaré que Winston célébrait la victoire sur son ancienne équipe, mais d’autres ont adopté une approche différente. Ils ont dit que Brady avait le cœur brisé en raison des récents événements politiques.

Lorsque le quart-arrière a eu des difficultés, de nombreuses personnes ont répondu en disant qu’il ne faisait que réagir à la nouvelle que le président élu Joe Biden remplacerait le président Donald Trump à la Maison Blanche. Ils ont dit que Brady était un partisan “irréductible” de Trump et qu’il ne pouvait pas se concentrer en raison de son état émotionnel. Bien que quelques-uns aient plaisanté sur le fait que Brady cherchait des bulletins de vote au lieu de larges récepteurs. Le six fois champion du Super Bowl a précédemment déclaré à Howard Stern qu’il connaissait Trump depuis le début des années 2000 et qu’il jouait au golf avec lui, mais il a également précisé qu’une amitié n’est pas la même chose qu’un soutien politique.