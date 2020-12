T

Le dernier prototype du vol d’essai de la fusée SpaceX Starship d’Elon Musk s’est terminé par une boule de feu explosive au touché, des images dramatiques.

La fusée en forme de balle brillante a explosé mercredi à plusieurs kilomètres d’un coin reculé du Texas pour un vol d’essai de six minutes et demie.

C’était le vol le plus élevé et le plus élaboré à ce jour pour la fusée qui, selon le milliardaire M. Musk, pourrait transporter des personnes sur Mars en aussi peu que six ans.

Ce dernier prototype – le premier équipé d’un cône de nez, de volets de carrosserie et de trois moteurs – tournait jusqu’à une altitude de huit milles.

C’est presque 100 fois plus élevé que les sauts précédents et l’écrémage de la stratosphère.

Starship a semblé frapper la cible ou au moins se rapprocher, mais SpaceX n’a ​​pas été informé immédiatement de sa hauteur.

Le modèle en acier inoxydable à grande échelle – 160 pieds (50 mètres) de haut et 30 pieds (9 mètres) de diamètre – a plané au-dessus du golfe du Mexique.

Après environ cinq minutes, il a basculé sur le côté comme prévu et est redescendu en chute libre vers la pointe sud-est du Texas, près de la frontière mexicaine.

(SpaceX lance sa première fusée super-lourde Starship SN8 lors d’un test depuis leur installation de Boca Chica, Texas / REUTERS)

Les moteurs Raptor se sont rallumés pour le freinage et la fusée s’est redressée.

En atterrissant, cependant, la fusée s’est enflammée et s’est rompue, des pièces se sont dispersées.

Le vol entier – aussi dramatique et flashy que possible, même selon les normes SpaceX – a duré un peu plus de six minutes et 40 secondes.

SpaceX a diffusé la démo du coucher du soleil en direct sur son site Web. “Test génial. Félicitations à l’équipe Starship!” lire un parchemin sur l’écran.

Les retards répétés au cours de la semaine dernière et un arrêt de moteur de dernière seconde mardi ont accru l’excitation des fans de l’espace.

M. Musk a maintenu les attentes basses lors de cette première tentative à haute altitude de Starship.

Il a averti plus tôt cette semaine qu’il y avait «probablement» une chance sur trois de succès complet.