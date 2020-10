Exclusif

Vous l’avez probablement entendu un million de fois – c’est l’élection la plus importante de notre vie – et c’est probablement la plus chère aussi … sur la base des millions qu’il en coûte pour essayer de protéger les électeurs.

Obtenez ceci … le coût estimé dans le comté de LA pour les élections générales de cette année est de 91,7 millions de dollars – 33 millions de dollars de plus que le prix de 58,5 millions de dollars de 2016.

On nous dit que le coût supplémentaire est le résultat des quantités massives de produits nécessaires pour nettoyer et désinfecter les appareils de vote après chaque électeur … ainsi que tous les savons, désinfectants et EPI fournis aux électeurs et aux travailleurs.

Il y a aussi des coûts opérationnels supplémentaires pour rendre les lieux de vote socialement éloignés conformes … et une attention particulière pour les électeurs handicapés ou ceux qui ont des problèmes de santé.

Houston connaît une augmentation similaire des coûts des élections générales cette année par rapport à 2016 – 33,2 millions de dollars de plus que 4,06 millions de dollars seulement … selon un porte-parole du comté de Harris.

Parmi les nouvelles dépenses – fournir des EPI comprenant des masques, des gants et un “préservatif pour les doigts” à tous les électeurs … car tous les bureaux de vote ont des écrans tactiles électroniques.

Le comté a mis en place 10 centres de vote au volant où les conducteurs utilisent une machine à voter portable qui ressemble à un iPad … et ceux-ci ne sont pas bon marché non plus.