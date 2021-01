Comme Handsome Squidward, c’est le nouveau visage du chanteur The Weeknd. Et c’est qu’il y a quelques heures Abel (du vrai nom du chanteur) a créé la vidéo de la chanson “Save your tears” où on le voit chanter avec son visage “opéré” et sa tenue rouge classique.

En raison de ses traits – le nez stylisé et les lèvres épaisses – son nouveau visage rappelle le personnage de «Bob l’éponge» dans un chapitre où il devient beau, un détail qui a été souligné par les utilisateurs des médias sociaux qui ont déjà fait des mèmes à ce sujet. .

C’est ainsi que le musicien accueille la nouvelle année en clôturant le récit audiovisuel de son album “After hours” (2020) qui a débuté fin 2019 avec le single et le clip de “Heartless”.

Rappelez-vous également qu’à la fin de l’année dernière, The Weeknd nous avait laissé la question de savoir ce qu’il ferait d’autre avec son visage lorsqu’il serait bandé aux American Music Awards.

Depuis lors jusqu’à la sortie d’aujourd’hui, le musicien a été applaudi par son public qui a également soulevé aujourd’hui la polémique avec les Grammys qui ont décidé d’ignorer son album et de ne pas le nommer, car ses fans le considèrent comme l’un des meilleurs albums du monde. 2020.

Parmi les réponses des réseaux au nouveau sujet, il a également été comparé à Johnny Laboriel et Lyn May, et il a été souligné que dans l’une des scènes, il est vu lancer un trophée qui, selon les fans, serait une allusion au Grammy. De plus, la scène finale de la vidéo a fait du bruit car on voit le chanteur se tirer une balle alors qu’il s’agit d’une fausse arme.