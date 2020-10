À travers les nombreux rebondissements du projet troublé de Foxconn dans le Wisconsin, une chose est claire depuis longtemps: la société ne construit pas l’usine LCD Gen 10.5 promise de 20 millions de pieds carrés spécifiée dans son contrat avec l’État. Même avant que le président Trump n’inaugure la prétendue usine en juin 2018, Foxconn a déclaré qu’il construirait plutôt une usine beaucoup plus petite que ce qu’il avait proposé.

L’écart entre ce que fait Foxconn et ce qu’il a dit qu’il ferait dans son contrat n’a fait que croître depuis lors, et il a conduit le Wisconsin et l’entreprise dans une impasse. Des documents obtenus par The Verge montrent que les tentatives de renégociation de ce contrat ont jusqu’à présent échoué, et aujourd’hui, la Wisconsin Economic Development Corporation (WEDC), qui supervise l’accord, a rejeté la demande de subventions fiscales de Foxconn au motif que Foxconn n’avait pas effectué le Projet d’usine LCD Gen 10.5 décrit dans son contrat d’origine.

Le WEDC a également noté que même si tout ce que Foxconn fait actuellement avait été éligible en vertu du contrat, il n’avait pas réussi à employer le nombre minimum de personnes nécessaires pour obtenir des subventions. Foxconn devait employer au moins 520 personnes à la fin de 2019 pour recevoir des subventions et a affirmé en avoir embauché 550, mais WEDC a estimé que seulement 281 seraient éligibles aux termes du contrat.

Les discussions sur le contrat ont commencé en mars 2019, lorsqu’un représentant de Foxconn a rencontré le gouverneur du Wisconsin Tony Evers et a exprimé son intérêt pour la révision de l’accord afin de refléter les projets de l’entreprise à l’époque: une plus petite usine LCD, la fabrication de cartes de serveurs et une installation médicale, tous employant environ 1 500 personnes au lieu des 13 000 qu’il avait promis. Mais comme The Verge l’a précédemment rapporté, la société a ensuite refusé à plusieurs reprises les invitations de l’État à entamer le processus de révision du contrat, qui commencerait par la soumission de ses nouveaux plans avec des prévisions d’emploi et d’investissement mises à jour au WEDC. De nouveaux documents obtenus par le biais d’une demande d’enregistrement montrent que Foxconn et WEDC ont finalement conclu un accord de règlement pour les négociations en juillet de cette année, mais la période de règlement a expiré sans accord.

Bien que l’État ait dépensé de l’argent pour l’infrastructure et d’autres dépenses liées au projet, il s’agissait du premier versement des près de 3 milliards de dollars de crédits d’impôt remboursables qui constituaient l’essentiel du programme de subventions record de l’ancien gouverneur Scott Walker. Les crédits, susceptibles d’être accordés sous forme de paiements directs à Foxconn, devaient être libérés chaque année après que Foxconn a atteint certains objectifs d’emploi. En 2018, Foxconn devait embaucher au moins 260 employés éligibles, et Foxconn était si loin de cet objectif qu’elle n’a pas demandé de subventions.

En 2019, Foxconn devait embaucher au moins 520 personnes, et la soumission de l’entreprise au WEDC montrait 550 employés à la fin de l’année. Mais WEDC estime que seuls 281 de ces employés seraient probablement éligibles aux termes du contrat. La réponse de WEDC note qu’il s’agit d’une estimation initiale et qu’une vérification complète n’était pas nécessaire étant donné que le projet lui-même n’était pas éligible au contrat. Il n’a pas précisé pourquoi les autres employés soumis par Foxconn n’étaient pas éligibles, cependant, un grand nombre d’entre eux ont été embauchés dans les dernières semaines de l’année et Foxconn aurait dû les payer en 2019 pour qu’ils soient éligibles. Les employés pourraient également être jugés inéligibles s’ils gagnaient moins de 30 000 $ par an ou n’étaient pas basés dans le Wisconsin.

Mais le plus gros problème est que ces employés ne travaillaient pas sur le projet décrit dans le contrat. Les instructions WEDC incluses pour la demande de subvention de Foxconn se réfèrent à plusieurs reprises à la définition du projet dans le contrat d’origine: une plus grande usine Gen 10.5. De plus, dans le cadre de la vérification par une tierce partie menée par Deloitte pour le processus de subvention, le WEDC a inclus une enquête auprès des employés demandant sur quels projets ils travaillaient. (Les documents montrent que Foxconn s’est initialement opposé à cette question, mais a ensuite acquiescé lorsque la langue a été modifiée.) Les réponses comprenaient le travail sur le monde que Foxconn construit, développe des logiciels de bureau et fabrique des circuits imprimés, mais aucune, sans surprise, ne mentionne une usine LCD Gen 10.5.

«Les bénéficiaires ne sont pas éligibles aux crédits d’impôt en raison de leur incapacité à réaliser le projet», a écrit WEDC dans sa lettre à Foxconn, citant le passage définissant le projet comme Gen 10.5 dans le contrat original. «Le fait que les Bénéficiaires n’aient ni construit, ni commencé à construire ou à exploiter l’installation de fabrication requise de TFT-LCD de génération 10,5 (le« Fab 10,5 ») n’est pas contesté. Les récipiendaires ont reconnu qu’ils n’avaient aucun plan d’affaires formel ou informel pour construire un Fab 10,5 dans la zone, et WEDC et l’État du Wisconsin ont corroboré ce fait à partir d’observations, d’évaluations et d’experts du secteur embauchés pour fournir des services de conseil.

La question du type d’usine est plus qu’une technicité. L’analyse de l’impact économique de l’État reposait sur une énorme usine qui se développait rapidement et employait 13 000 personnes et exploitait les chaînes d’approvisionnement locales. Cela ne s’est pas produit. Dans l’application WEDC originale de Foxconn, la société a annoncé qu’elle investirait 3,3 milliards de dollars d’ici la fin de 2019. Sa demande de subvention de 2019 montre qu’elle n’a investi que 280 millions de dollars. (Pour des raisons peu claires, l’estimation de WEDC dans sa réponse indique environ 300 millions de dollars, mais dans tous les cas, c’est moins de 10% de l’objectif de Foxconn.)

En outre, l’ampleur et le rythme de la promesse initiale de Foxconn ont été intégrés dans le contrat et seraient devenus un problème pour Foxconn même si le WEDC avait approuvé cette série de subventions. À la fin de cette année, Foxconn devrait employer au moins 1 820 personnes, un nombre qu’elle est loin d’atteindre. D’ici 2023, s’il ne maintient pas au moins 5850 employés – plus que ce qu’il a dit qu’une génération 6 emploierait – le WEDC serait en mesure de récupérer toutes les subventions qu’il avait accordées auparavant, un processus potentiellement coûteux et litigieux.

Ce qui s’est passé lors des négociations contractuelles est protégé de la divulgation par l’accord de communication de règlement, mais un document datant d’avant la période de règlement décrit la position de WEDC. «L’objectif de l’État de l’accord Foxconn était de créer de nombreux emplois dans le secteur manufacturier, en payant des salaires de soutien à la famille», a écrit en février Melissa Hughes, PDG du WEDC, à un autre responsable du WEDC avant une réunion avec Foxconn. Mais si WEDC ignore l’écart d’usine et paie la subvention, Hughes a écrit, il pourrait être empêché de les récupérer lorsque le 10,5 n’apparaît jamais et que Foxconn ne parvient pas à atteindre ses objectifs d’emploi. La solution «relativement simple» consistait à supprimer «Gen 10.5» du contrat et à le remplacer par «un ensemble indéfini de projets de« fabrication avancée »», a écrit Hughes.

Les montants incitatifs (très lucratifs) du contrat d’origine resteraient, mais les paiements seraient détenus sous séquestre pendant les six premières années du projet. Les objectifs d’emploi seraient revus à la baisse pour refléter les 5 200 personnes que Foxconn avait déclaré qu’une génération 6 emploierait, ce que Hughes a décrit comme «la vraie carotte pour Foxconn».

On ne sait pas si le refus de la subvention fiscale ramènera Foxconn à la table. Dans une lettre accompagnant son rejet, Hughes a réitéré son ouverture à la révision du contrat.

«Je vous ai exprimé mon engagement à aider à négocier des conditions équitables pour soutenir la vision nouvelle et considérablement modifiée de Foxconn pour le projet», a écrit Hughes. «Lorsque nous nous sommes rencontrés au début de juin, vous avez personnellement partagé avec moi l’intérêt de Foxconn pour un autre type de contrat incitatif pour soutenir les projets de Foxconn dans le Wisconsin. Nous avons travaillé avec votre équipe pour explorer ces opportunités, et bien que nos efforts aient été infructueux à ce jour, je tiens à dire clairement que mon engagement à trouver une voie à suivre reste inébranlable. Vous et Brand Cheng avez demandé notre aide, et la porte du WEDC reste grande ouverte pour soutenir l’expansion de votre entreprise dans le Wisconsin. »

Foxconn n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.