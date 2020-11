La star de Teen Mom 2, Chelsea Houska, a annoncé mardi qu’elle quitterait la série MTV après la saison 10, qui est actuellement diffusée. Les fans n’ont pas perdu de temps à réagir aux nouvelles, car ils ont inondé les canaux de médias sociaux de Houska avec amour alors qu’elle franchit la prochaine étape. De plus, la co-star de Teen Mom 2 de Houska, Leah Messer, a également répondu aux nouvelles sur Twitter.

Messer a republié l’annonce de Houska sur son propre compte Twitter. Elle a écrit qu’elle était “triste” de voir sa co-star partir, mais qu’elle était tellement “excitée” de voir se dérouler cette prochaine phase du voyage de Houska. La star de télé-réalité a terminé son message en incluant une chaîne d’émojis – des mains de prière, un cœur rouge et une étoile scintillante. Le tweet de Messer a également incité les fans à répondre, un utilisateur envoyant de l’amour aux deux personnalités de MTV. Ils ont écrit: “Je suis heureux pour eux. Cela ne peut être facile pour aucun d’entre vous. J’apprécie juste le temps que vous nous avez donné pour vous regarder les gars et tous ces beaux enfants grandir. Nous avons l’impression de vous connaître. . Merci de m’avoir laissé entrer. “

Triste de vous voir partir, mais tellement excité de voir où ce nouveau voyage mène votre famille! @ChelseaHouska

🙏🏻 ♥ ️✨ https://t.co/yVvfPKM0bp – Leah D. Messer (@LeahMesser) 11 novembre 2020

Houska s’est rendue sur Instagram et Twitter pour annoncer la nouvelle de son départ. Elle est apparue sur Teen Mom 2 tout au long de ses dix saisons (Houska était auparavant apparue dans la saison 2 de 16 & enceinte). Dans son annonce, elle a noté qu’elle apparaîtra toujours dans le reste de la saison 10. Mais, après la fin de la saison, elle quittera la série. Alors qu’elle quitte Teen Mom 2, la star de télé-réalité a noté qu’elle et son mari, Cole DeBoer, avaient l’intention de continuer à présenter leur parcours parental à leurs fans.

“Teen Mom 2 de MTV a été une grande partie de ma vie pendant près de 11 ans”, a écrit Houska. «Après beaucoup de réflexion et de discussion avec ma famille et mes amis, Cole et moi avons décidé que cette saison serait la dernière. Nous sommes éternellement reconnaissants envers MTV et notre équipe, qui sont comme une famille pour nous. Nous nous séparons du meilleur de termes et resterons en contact longtemps après cela. Nous sommes fiers d’avoir pu partager notre histoire et sommes très reconnaissants aux fans qui ont suivi notre voyage depuis le début. ” Elle a ajouté: «Notre prochain chapitre de la vie se concentrera sur le développement de notre marque et sur le passage au niveau supérieur avec de nouveaux efforts et l’expansion des entreprises familiales. Veuillez vous connecter à nos derniers moments de l’émission et continuer à suivre notre voyage sur les médias sociaux. Nous sommes tellement excités pour cette prochaine phase de notre vie et espérons que vous en ferez tous partie d’une manière ou d’une autre! “