La star de Teen Mom 2, Leah Messer, a révélé qu’elle avait déjà essayé l’héroïne alors qu’elle luttait contre une dépendance aux pilules sur ordonnance. Dans une interview avec le podcast Knockin ‘Doorz Down, Messer, 28 ans, a déclaré qu’elle utilisait le médicament alors qu’elle ne pouvait pas obtenir de pilules. Son père, Gary Messer, est toujours accro aux médicaments sur ordonnance et elle espérait éviter la même situation, mais elle est toujours devenue dépendante d’eux.

“En fait, j’ai essayé l’héroïne une fois … mon expérience personnelle est que je n’en ai rien ressenti”, a déclaré Messer sur le podcast, rapporte The Ashley’s Reality Roundup. «Je pense que c’était une intervention divine. C’était quand on ne pouvait pas trouver de médicaments contre la douleur, il y avait l’héroïne. [It’s] moins cher et une forme plus simple. J’étais en fait avec mon père quand je l’ai fait. Messer a expliqué qu’elle pensait qu’elle pouvait «éviter» de devenir dépendante comme son père, ajoutant: «Je ne me sentais pas dépendante des médicaments que je prenais à l’époque jusqu’à ce qu’il soit trop tard et que je devienne suicidaire.

Messer a acheté des opioïdes dans la rue et «faisait des activités très illégales», a-t-elle expliqué, ajoutant qu’il s’agissait d’une «spirale descendante à partir de là». Elle prenait «des quantités ridicules de médicaments sur ordonnance». La dépendance l’a amenée à «fumer» les pilules et à essayer l’héroïne.

Plus tard, Messer a parlé du rôle important que les producteurs de Teen Mom 2 ont joué pour lui sauver la vie. Elle a qualifié le producteur Larry Musnik de “plus grand système de soutien que j’avais”. Elle les a crédités de lui avoir sauvé la vie et elle est allée dans un centre de désintoxication en Arizona. Messer était dans une “bataille de garde vraiment, vraiment difficile” avec son ex-mari, Corey Simms, à l’époque. Elle était sur le point de perdre ses enfants à cause de sa consommation de drogue. «Et le producteur exécutif était comme, ‘Leah. La meilleure chose pour eux est que vous alliez à l’établissement de traitement et que vous obteniez l’aide dont vous avez besoin et que vous méritez », se souvient-elle.« C’était le système de soutien que j’avais.

Ce n’était pas la première fois que Messer discutait ouvertement de sa toxicomanie, comme elle l’a écrit dans ses mémoires Hope, Grace & Faith. Dans une interview avec PEOPLE en août, Messer a déclaré qu’écrire sur son voyage de sobriété était une expérience «cathartique». La dépendance à la pilule de Messer a commencé en 2013, lorsqu’elle a commencé à prendre des médicaments pour gérer les maux de dos après la naissance d’Adalynn.

“Je me sentais un peu [like a] zombie », a déclaré Messer à propos de son abus de pilules.« Je ne me souviens même pas vraiment de certaines de ces périodes. Je ne me souviens pas que quelqu’un m’ait porté au lit. Je ne me souviens pas m’être endormi les jambes croisées. Je pensais que je le faisais. J’avais à peine survécu. “Messer est la mère d’Aleeah, 10 ans, et Aliannah Hope, 10 ans, de sa relation avec Simms; et Adalynn Calvert, 7 ans, de sa relation avec l’ex-shuband Jeremy Calvert.