Leah Messer ne prend pas les haineux à cœur. La star de Teen Mom 2 a rapidement arrêté un troll sur l’un de ses derniers clichés glam après avoir insinué qu’elle n’avait publié que des photos sur Instagram pour obtenir un regain de confiance de la part d’étrangers. Montrant son look d’automne élégant lors d’une “séance photo FaceTime”, Messer a sous-titré la photo qu’elle a publiée mercredi, “Incarnez la véritable essence de votre âme.”

Il était clair que certaines personnes ne prenaient pas le message à cœur, cependant, un des adeptes a commenté: “Cela renforce-t-il votre confiance en vous quand tant de gens vous disent à quel point vous êtes jolie? Est-ce pourquoi vous postez des photos de vous-même, tu as vraiment besoin de tout ça? ” comme rapporté pour la première fois par InTouch Weekly, exhortant Messer à «être naturel» dans un hashtag.

Messer n’a pas tardé à répondre au critique, qui a rapidement supprimé son commentaire après le clapback. «Personnellement, j’aime m’habiller et fournir un contenu de bonne qualité à mes abonnés», a écrit Messer. “Vous pouvez ne plus me suivre si vous le souhaitez parce que votre opinion ou celle de quelqu’un d’autre est sans importance pour ma croissance, mon amour. … Je pense qu’élever et responsabiliser tout le monde est quelque chose dont nous pouvons évidemment bénéficier davantage.”

Messer a également répondu à une personne qui a posé des questions sur sa légende, en demandant: “Mais incarnent-ils vraiment la véritable essence de leur âme? Bonne question parce qu’il fut un temps où je n’ai pas … J’ai permis mon anxiété, mon traumatisme, ma dépression et mes croyances inconscientes pour contrôler ma façon de vivre. Mais quand j’incarne la véritable essence de vivre dans la sincérité, l’acceptation de soi, l’amour et la lumière. Cela a changé toute la trajectoire de mon sens de l’âme et du but. “

Fin août, l’auteure de Hope, Grace & Faith a expliqué à PopCulture que partager ses difficultés avec la toxicomanie et la santé mentale dans son nouveau livre “clôturent les chapitres de [her] la vie là-bas. »Une partie de ce voyage, a-t-elle ajouté, comprenait être honnête avec ses filles – Adalynn, 7 ans, et Aliannah et Aleeah, 10 ans, sur ce qui s’est passé dans son passé.

«Mes filles se préparent à entrer au collège, et je ne voudrais rien leur cacher», avait-elle déclaré à l’époque. “Je ne suis pas parfait; ils ne seront pas parfaits. Nous sommes tous imparfaitement parfaits. … Même avec la dépendance, je veux qu’ils comprennent ce qui peut arriver s’ils empruntent cette voie et à quel point cela peut être effrayant. . “