LeAnn Rimes a reçu un diagnostic de psoriasis alors qu’elle n’avait que deux ans, alors que les affections cutanées n’étaient pas discutées ouvertement comme elles le sont aujourd’hui. Dans un nouvel essai pour Glamour, la chanteuse a expliqué comment le psoriasis avait affecté sa vie, écrivant que lorsqu’elle était jeune, les «défauts» n’étaient pas quelque chose à partager.

«J’ai essayé tout ce que je pouvais pour le traiter: des crèmes stéroïdes, des médicaments importants – j’ai même essayé d’être enveloppé dans du goudron de houille avec du Saran Wrap», se souvient-elle. «Et quand j’étais en public, je faisais tout ce que je pouvais pour le cacher. Sur scène, je portais souvent deux paires de collants ou de jeans – même sous une chaleur de 95 degrés. Sous ma chemise, tout mon ventre était couvert d’épais des écailles qui feraient mal et saigneraient. Pendant une grande partie de ma vie, j’ai senti que je devais me cacher. “

Dans la vingtaine, elle a trouvé un traitement qui a fonctionné pour elle et a pu l’aider à garder sa peau claire, mais le stress de 2020 a fait exploser la maladie. «Soudain, je suis passée de ce que j’aime, et d’être entourée de gens, à simplement traîner dans la maison en sueur», a-t-elle expliqué. “Le stress est un déclencheur courant du psoriasis, et avec tant d’incertitude, mes poussées sont revenues tout de suite.”

Rimes a expliqué que plutôt que d’essayer de se cacher, elle a décidé de «sortir de cette cage» et «d’être honnête sur ce qu’est le psoriasis et à quoi il ressemble».

Pour ce faire, elle s’est assise pour une séance photo nue, posant à l’extérieur dans un champ. Dans une paire de photos partagées sur son Instagram, Rimes a regardé l’appareil photo d’un coup et s’est penché pour l’exposer sur un autre. Les photos ont été publiées lors de la Journée mondiale du psoriasis et Rimes a écrit qu’elles étaient un «soulagement» à partager.

“Vous savez, quand vous dites quelque chose que vous retenez depuis si longtemps, et c’est un tel soupir de soulagement? C’est ce que ces photos sont pour moi. J’avais besoin de ça. Tout mon corps – mon esprit, mon esprit – en avait désespérément besoin ,” elle a expliqué. “Je pensais honnêtement que ces photos allaient être difficiles à regarder. C’est une chose de se voir et de se juger dans le miroir; je pensais que ce serait encore plus difficile sur une photo, c’est pourquoi dans le passé je ne laissais jamais les gens prendre photos de moi pendant les poussées. Étant dans notre propre corps, nous nous jugeons si durement. “

La jeune femme de 38 ans a ajouté qu’elle n’avait pas compris comment, avant le tournage, son mari lui disait: «Je ne vois même pas ça», mais que «je pense voir ce qu’il voit maintenant».

«Est-ce que ces photos changeront ma façon de vivre? Vais-je porter des shorts à l’épicerie? Je ne sais vraiment pas», se dit-elle. «Mais ce que je sais, c’est que c’est incroyable de voir à quel point nous pouvons nous garder petits. Quand vous vous permettez enfin de sortir de ce dans quoi vous vous êtes mis en cage, le monde entier s’ouvre. porte.”

Rimes a conclu en encourageant les autres à embrasser qui ils sont et à s’exprimer.

«J’espère que tous ceux qui sont également restés petits auront le courage de sortir de cette cage», a-t-elle écrit. «Lorsque nous nous permettons de ne pas être retenus, nos vies nous reviennent».