Leanza Cornett, qui a été couronnée Miss America en 1993, est décédée à l’âge de 49 ans. L’Organisation Miss America a confirmé sa mort dans un communiqué mercredi. “Leanza avait un esprit brillant et magnifique et son rire était contagieux. Nous savons qu’elle comptait tellement pour beaucoup, y compris vous tous”, lit-on dans la déclaration de l’organisation. “Nous sommes dévastés par cette perte soudaine dans notre famille Miss America et nous sommes profondément désolés pour sa famille et ses amis proches pour leur perte.”

L’organisation a poursuivi en disant qu’elle n’avait aucune information sur un service funéraire pour Cornett et a demandé la confidentialité de sa famille. “Accrochez-vous bien à ceux que vous aimez aujourd’hui. Le temps est certainement précieux”, indique le communiqué.

Une cause officielle de décès n’a pas été donnée, bien que News 4 Jax, de la ville natale de Cornett, à Jacksonville, en Floride, rapporte que Cornett est décédée après avoir été hospitalisée pour une blessure à la tête. Une page Facebook qui surveillait l’état de Cornett partageait périodiquement des mises à jour sur la santé de Cornett après sa blessure le 12 octobre. Un message publié samedi après-midi citait la mère de Cornett, Patti, comme ayant récemment déclaré: «Aucune nouvelle n’est une bonne nouvelle».

En plus de détenir le titre de Miss America en 1993, Cornett a également été couronnée Miss Florida en 1992. Après avoir été couronnée Miss America, elle a été reconnue comme la première reine de beauté à adopter la sensibilisation et la prévention du sida comme plate-forme. Elle est également connue pour avoir été la première actrice à jouer un Ariel en direct dans le spectacle sur scène Voyage of The Little Mermaid à Walt Disney World en 1991. Elle a été animatrice de plusieurs émissions de télévision tout au long de sa carrière, dont Entertainment Tonight , selon son profil IMDB. Elle est également apparue dans des émissions comme CSI: Crime Scene Investigation, Weeds et Saved by the Bell: The New Class.

Cornett laisse dans le deuil deux enfants – Avery Steines, 16 ans, et Kai Steines, 18 ans, qu’elle a eue avec son ex-mari Mark Steines, animateur de télévision. Steines a confirmé la mort de Cornett dans un post Instagram mercredi.

«C’est le cœur lourd que je partage avec vous le décès de mon ex-femme, Leanza la mère, à nos deux fils extraordinaires Kai et Avery», écrit-il à côté d’une photo de Cornett avec leurs enfants. «Nous nous souviendrons toujours des moments merveilleux partagés pendant sa courte période ici sur terre. Je trouve réconfortant de savoir que Kai et Avery auront pour toujours le meilleur ange gardien qui les surveillera pendant qu’ils naviguent sur le chemin de la vie. Je vous demande de les garder ainsi que Les parents de Leanza et sa famille dans vos prières. “