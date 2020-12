Plusieurs films se concentrent sur la NFL ou d’autres ligues de football, mais peu abordent les débuts du sport. Cependant, un film sorti en 2008, Leatherheads, se concentrait sur une équipe de football des années 1920. George Clooney a joué Dodge Connolly, le capitaine de l’équipe déterminé à donner un coup de pouce au sport. Il recrute Carter Rutherford, un héros de guerre avec les compétences nécessaires pour briller sur le terrain de football. Connolly pense que Rutherford aidera à emballer les stands avec des fans. Alors qu’ils essaient de réussir sur le terrain, la journaliste Lexie Littleton cherche de la saleté sur Rutherford tout en s’occupant des avances de chaque homme.

Le film n’a pas rencontré de succès critique dans l’ensemble, tandis que les téléspectateurs lui ont attribué des scores inférieurs. Ce qu’il a fait, cependant, était un casting empilé d’acteurs à succès. Trois grands noms ont fait la une de la liste tandis que certaines des personnalités les plus occupées d’Hollywood se sont jointes. Ces acteurs ont depuis travaillé sur plusieurs émissions de télévision, films et jeux vidéo. Alors, où sont-ils maintenant?

George Clooney

(Photo: Alberto E. Rodriguez / . pour Turner)

Star majeure à Hollywood tout au long de sa carrière, Clooney a continué à travailler régulièrement depuis Leatherheads. Il a joué dans Hail, Caesar !, Gravity et The American parmi de nombreux autres projets. Il a récemment rejoint Catch-22, une mini-série télévisée se déroulant sur l’île de Pianosa. Clooney a également terminé le travail sur The Midnight Sky, un prochain film Netflix sur un explorateur post-apocalyptique de l’Arctique.

prevnext

Renee Zellweger

(Photo: Photo par Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic, .)

Comme Clooney, Renee Zellweger était un grand nom à Hollywood avant Leatherheads. Elle a joué dans le journal de Bridget Jones, Jerry Maguire et moi, moi-même et Irene. Elle a continué à travailler régulièrement depuis le film de football. Zellweger a joué dans Bridget Jones’s Baby, Case 39 et The Whole Truth, entre autres. Elle a récemment incarné l’actrice emblématique Judy Garland dans Judy.

prevnext

John Krasinski

(Photo: Amazon Studios)

De nombreux fans ont entendu parler de John Krasinski pour la première fois lorsqu’il jouait dans The Office en tant que Jim Halpert. Cependant, il n’est pas un simple résident de cabine. L’acteur a montré ses talents au fil des ans – avant et après The Office – tout en s’attaquant à des projets de grande envergure. Il a joué dans 13 Heures, le film sur Benghazi, ainsi que les thrillers A Quiet Place et A Quiet Place II. Krasinski joue actuellement dans la série d’espionnage d’Amazon Prime, Tom Clancy’s Jack Ryan, qui a terminé deux saisons et en a une troisième en route.

prevnext

Robert Baker

(Photo: Charley Gallay / . pour Vanity Fair)

Robert Baker, l’acteur derrière Stump, est un pilier des séries télévisées et des films depuis la sortie de Leatherheads. Il a joué un rôle dans Justified en tant que boxeur aux mains nues et il a dépeint le Dr Charles Percy sur Grey’s Anatomy. Baker a également rejoint Harrison Ford dans Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal avant de rejoindre le casting de The Lone Ranger. Les apparitions les plus récentes de Baker étaient sur Supergirl, The Magicians et Blindspot.

prevnext

Malcolm Goodwin

(Photo: Dimitrios Kambouris / .)

L’homme qui a joué le rôle de Bakes, Malcolm Goodwin a joué dans plusieurs projets après être apparu dans Leatherheads. Il a eu un rôle d’invité sur True Blood, ainsi qu’un rôle important dans la série télévisée Breakout Kings. Cependant, l’un des plus grands rôles de Goodwin était dans la série CW iZombie. Il est apparu dans 71 épisodes en tant que Clive Babineaux. Goodwin a récemment terminé ses travaux sur Not Quite College, They Whisper and Half Lives.

prevnext

Tim Griffin

(Photo: Jason Kempin / .)

Tim Griffin a une réputation sur IMDb comme «l’homme qui est en tout». Sa liste de crédits prouve que cette affirmation est exacte. Il a décrit Ralph dans Leatherheads avant de décrocher des apparitions sur Super 8, Les hommes qui regardent les chèvres, Burn Notice et Central Intelligence. Les crédits de Griffin incluent également des rôles dans des séries telles que True Detective, Valor, Chance et Covert Affairs. Il a récemment travaillé sur le thriller de science-fiction, Dissonance.

prevnext

Matt Bushell

(Photo: Michael Buckner / .)

Matt Bushell n’est pas apparu à la télévision aussi souvent que nombre de ses co-stars de Leatherheads, mais il a été occupé par une grande variété de projets. Il a eu des apparitions dans True Blood, Hawaii Five-0, Castle et Animal Kingdom. De plus, Bushell a prêté sa voix à plusieurs jeux vidéo, dont “Call of Duty: Infinite Warfare”, “Battlefield: Hardline” et “Army of Two: The Devil’s Cartel”. Il a récemment travaillé sur le thriller, The Descendant, qui est en post-production.

prev