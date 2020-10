LeBron James vient de remporter le quatrième championnat de sa carrière NBA, et il fait la fête en pimentant l’arrière-cour de sa maison. Il vient d’acheter une immense maisonnette pour sa fille Zhuri, 6 ans. Il l’a surprise avec le nouvel endroit, qui semble être une version miniature de son manoir.

James a posté une vidéo montrant l’arrière-cour de sa somptueuse maison. Il a ensuite tourné la caméra pour montrer la version miniature assise dans l’arrière-cour. Il a légendé la vidéo “” EARLY BDAY GIFT MY PRINCESS !!! LOVE YOU BABY Z. “Il a ensuite poursuivi la vidéo avec une visite de la salle de spectacle, qui comprenait des portes d’entrée doubles noires.

Zhuri a vraiment sa propre maison. Un flex. 🤣👑 (via @KingJames) pic.twitter.com/aCDyhWTUTi – Sports complexes (@ComplexSports) 13 octobre 2020

Selon TMZ Sports, le théâtre présente un certain nombre de fonctionnalités impressionnantes. Il y a des fenêtres réelles, un sol personnalisé et un canapé dans l’entrée pour les invités. La maisonnette comprend également une immense aire de jeux dans la cuisine, qui comprend un four, une cuisinière, un réfrigérateur et des armoires. Aucun des appareils ne fonctionne, mais la salle de jeux offre une pause lorsque Zhuri n’utilise pas la zone d’étude.

“Oui, la maison de jeu zhuri n’est pas une salle de spectacle si Lebron peut y entrer”, a commenté une personne sur Twitter. Plusieurs autres étaient d’accord avec ce sentiment et ont souligné que la plupart des adultes ne peuvent traditionnellement pas s’intégrer dans les maisonnettes. Ils ont exprimé l’opinion que le nouveau bloc de Zhuri s’apparente davantage à un manoir.

James célèbre actuellement un moment critique de sa carrière. Il a mené les Lakers de Los Angeles à un championnat après avoir battu le Miami Heat en six matchs. Cette victoire a donné à James quatre anneaux dans sa carrière (deux avec le Heat, un avec les Cavaliers), mais il est toujours bouleversé par une chose. James a exprimé l’opinion qu’il n’obtient toujours pas le respect après plusieurs championnats.

“UP IN [smoke emoji] TOUR. CE QU’ILS DISENT MAINTENANT?!?! Je sais qu’ils constitueront un autre critère que personne d’autre n’a jamais eu dans l’histoire du jeu. Mais devinez quoi, apportez-le s’il vous plaît !! Heavy est la tête qui tient le [crown emoji] ils disent. Allons-y! », A écrit James sur Instagram lundi.

La publication sur les réseaux sociaux faisait suite à une interview où James avait discuté de rejoindre les Lakers. Il a dit qu’il était venu à Los Angeles pour transformer la franchise et que faire partie d’une franchise historique était un sentiment incroyable. Cependant, James a terminé sa déclaration en disant qu’il voulait son “putain de respect”.