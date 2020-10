LeBron James est à une victoire de remporter son quatrième championnat NBA. Cependant, il a déjà gagné hors du terrain en 2020 car il sera présenté sur les boîtes Wheaties avec les étudiants de son école I PROMISE. Wheaties a dévoilé la boîte mercredi, déclarant: “Le champion n’est pas qui vous êtes. C’est ce que vous faites.”

«Nos enfants?! LeBron?! Le [Wheaties] couverture de la boîte?! “, a déclaré l’école dans un tweet.” Quel honneur et quelle inspiration c’est pour nos chercheurs de se voir sur l’emblématique boîte des Wheaties aux côtés de leur héros, chef et véritable champion du changement. “James est présenté sur le devant de la boîte tandis que l’arrière-plan comprend des images de l’école.Le dos de la boîte comprend les élèves ainsi que les raisons pour lesquelles l’école est si importante pour James.

Le champion n’est pas qui vous êtes. C’est ce que tu fais. Nous sommes fiers d’annoncer que @kingjames, avec les étudiants et la communauté de @ipromiseschool, est notre prochain Wheaties Champion. COMMANDEZ MAINTENANT: https://t.co/e3rbHdaXmq #ChampionOfChange pic.twitter.com/RPkTxIhoif – Wheaties (@wheaties) 7 octobre 2020

«L’école est construite sur le principe que personne ne traverse la vie seul», lit-on dans la boîte, comme le rapporte ESPN. «Chaque jour, lorsque les enfants et les familles de JE PROMESSE franchissent les portes … ils savent que le chemin qu’ils empruntent est celui d’un champion. L’école I PROMISE est située à Akron, Ohio et a ouvert ses portes en 2018. Le corps étudiant va de la 1 à la 8 année et s’adresse aux enfants à risque. Plus tôt cette année, une série documentaire sur l’école, qui s’appelle I Promise, a commencé à être diffusée sur Quibi. Les étudiants de I PROMISE tirent parti de James alors que les Lakers de Los Angeles mènent la manche de Miami 3-1 lors de la finale de la NBA. Le quatrième match aura lieu vendredi soir et James est déterminé à gagner un autre titre.

#IPromise #WeChampion 🙏🏾👑 https://t.co/kcCOV5o470 – LeBron James (@KingJames) 7 octobre 2020

“Je me fiche du sommeil”, a déclaré James après le troisième match, mardi soir. “Je ne me soucie pas du repos tout au long du match. Évidemment, je sors du jeu. L’entraîneur a un rythme et une rotation que nous vivons et nous suivons. Mais je me fiche du repos parce que je peux me reposer dans un semaine, max, si ça arrive. Je pourrais me reposer un mois d’affilée, ce que je ne ferai pas à cause de qui je suis; vous le savez. Mais je peux me reposer alors. Je peux dormir huit heures et me lever et manger, puis me rendormir si je veux. ”