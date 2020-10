LeBron James n’est pas intéressé à entrer dans une guerre des mots avec le président Donald Trump. Dans une interview accordée au New York Times, la superstar des Los Angeles Lakers a parlé de son boeuf avec Trump quelques semaines à peine avant l’élection présidentielle. Interrogé sur sa querelle avec Trump, James a déclaré qu’il s’efforçait de s’assurer que la communauté noire aille voter.

“Je ne vais pas avec qui que ce soit,” dit James. “Et je suis sûr que je ne ferai pas les allers-retours avec ce type. Mais nous voulons mieux, nous voulons du changement dans notre communauté. Nous parlons toujours de” Nous voulons du changement “, et maintenant nous avons la possibilité de le faire.” On a ensuite demandé à James comment il définirait le succès en ce qui concerne les élections. Il a dit qu’une forte participation électorale est importante pour le pays qui avance.

«Je définis le succès par nos gens qui sortent et votent», a déclaré James. “Vous savez, il y a tellement de statistiques là-bas, vous pouvez les voir à chaque fois. Qui n’a pas voté? Quels comtés n’ont pas voté? Quelles communautés n’ont pas voté? Et beaucoup de cela a à voir avec notre Noir J’espère que nous pourrons les faire sortir et les éduquer et leur faire comprendre à quel point ce moment est important. ” James et Trump ne sont pas fans l’un de l’autre, mais Trump est celui qui a pris les photos les plus récentes lors du quadruple champion de la NBA. Plus tôt ce mois-ci, Trump a appelé James pour avoir critiqué lui.

“C’est un grand basketteur, mais les gens ne veulent pas voir un gars comme ça. Ils ne veulent pas voir ça.… Il est un haineux”, a déclaré Trump dans l’émission de Rush Limbaugh. “Vous ne voulez pas vous asseoir, regarder un match de basket, puis regarder quelqu’un qui vous déteste, d’accord.” Lorsque la reprise de la NBA a commencé en juillet, Trump a déclaré qu’il n’allait pas regarder puisque les joueurs étaient à genoux pendant l’hymne national. James a eu une réponse à Trump.

“Je ne pense vraiment pas que la communauté du basket-ball soit triste de perdre son audience, car il regarde le match”, a déclaré James. “Et c’est tout ce que j’ai à dire.” James n’est pas allé plus loin dans les commentaires de Trump en disant: “Je sais déjà où cela pourrait aller, où cela pourrait mener demain pour moi”, a-t-il déclaré. “Je ne vais pas y entrer.”